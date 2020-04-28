Rus doktor uyardı: Yüzde 30-35 ölüm oranlı bir salgın bekliyoruz

28 Nisan 2020 Salı, 09:31

“Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz” ifadelerini kullanan Myasnikov, koronayla ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

Rus doktor ayrıca şu anda koronavirüs kapma olasılığının en yüksek olduğu en tehlikeli yerin hastaneler olduğunu ifade etti.

‘AŞAĞI HAREKET MAYIS SONLARINA DOĞRU BAŞLAR’

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, ülkelerin bulaşma vakalarında ortalama 2-3 ayda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Myasnikov, “Bizde ise vakalar benim öngördüğüm gibi değil, neredeyse 1 ay geç başladı. Şimdiki durum, mayısta platoya ulaşacağımızı, mayıs sonlarına doğru ise aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.