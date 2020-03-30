Rusya'da yeni hasta profilleriyle ilgili ilginç açıklama

30 Mart 2020 Pazartesi, 13:12

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da yayılıyor.

Ülkede 1500'den fazla koronavirüs vakası tespit edildiği, ölü sayısının ise 8 olduğu açıklandı.

Ancak Rus yetkililerden hasta profilleri ile ilgili şaşırtıcı bir açıklama yapıldı.

RT'in haberine göre; Moskova'da son 24 saat içerisinde 212 vaka tespit edildi. Vaka tespit edilen hastalardan 102'sinin 18 ila 40 yaşları arasında olduğunu belirtildi.

65 yaş ve üzerini etkilediği belirtilen hastalığın bölgede neden çok sayıda genç kişide tespit edildiğine ise henüz bir yanıt bulunmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.