Sağlık Bakanı Koca İstanbul için koronavirüs toplantısı yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki durumu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık."
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