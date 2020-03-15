Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler ayrı odalara yerleştiriliyor

15 Mart 2020 Pazar, 12:24

Sağlık Bakanı Koca, umreden dönerek Ankara ve Konya'da karantina altına alınan yurttaşlar hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" dedi.