Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler ayrı odalara yerleştiriliyor
Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.
Sağlık Bakanı Koca, umreden dönerek Ankara ve Konya'da karantina altına alınan yurttaşlar hakkında açıklamada bulundu. Koca, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı. Koca, 14 gün kuralına uyulması gerektiğini ısrarla istediklerini belirterek, "Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" ifadelerini kullandmıştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Umre'den yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" demişti.
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