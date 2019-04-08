Hemşirenin boğazını sıkıp kafa attı, serbest bırakıldı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında bulunan Ayşe B.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından, hemşire Tuğba Yılmaz, hastanın kolundaki serum iğnesini çıkardı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın kaşına dikiş atıldı.



'BOĞAZIMI SIKTI, KAFA ATTI'



Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan hemşire Tuğba Yılmaz, "Hastanın olduğu kabine gidip, damar yolunu çıkardım. Kanın pıhtılaşması için bir süre bastırılması gerekiyor. Ben de hastaya söyledim, 'Bir süre bastırın' diye. Hasta bastırmadığı için de kolu kanamaya devam etti. Ben pamuk alınca yakınları 'Siz nasıl iş yapıyorsunuz?' diye bağırdılar. Ben de fazlaca pamuk alıp kabine doğru gidince adam kabinden hızlıca çıktı. 'Canım zaten burnumda' diyerek beni boğazımdan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar boğazıma yapıştı, sonra doktorlar ayırdı. Sonrasını ben hatırlamıyorum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, bir anda oldu. Kaşıma dikiş atıldı. Serbest bırakıldı ama söyleyecek bir şeyim yok maalesef" dedi.



'CAYDIRICI CEZALAR OLSUN'



Sağlık-Sen Konya Şubesi üyeleri bugün hemşireye yönelik saldırıyla ilgili hastanenin acil servisi önünde basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Sağlık alanında yaşanan her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla halkımızın arasını açmaktadır. Halkımızı bu konuda sağduyulu olmaya, kendisine hizmet eden sağlık çalışanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygulayanlar ömür boyu sağlık hizmetlerinden faydalanmasın" dedi.