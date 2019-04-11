Sağlıkçıya buruk ‘müjde’

Sağlık personelleri; mecburi hizmet, 7 gün 24 saat icap nöbeti tutturulması, alan haricinde acil nöbetlere dahil edilmesi, yasayla belirlenen sınırların üzerinde çalışmaya zorlama, fazla çalışmanın karşılığının ödenmemesi gibi konulara karşı seslerini yükseltirken Sağlık Bakanlığı yolundan şaşmadı. Aylarca atama bekleyen sağlıkçılar, yarım “müjde” ile karşı karşıya kalacak.



Atamalar için Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamayı yapması beklenirken, kadro dağılımı da belirsizliğini korudu. Hemşire, radyoloji teknikerliği, ortopedi, acil yardım teknikeri, biyomedikal mühendisleri, sosyal hizmet uzmanları, odyometri, ferfüzyonist, fizyoterapist, diyetisyen gibi birçok branşın beklediği atamalarda mülakat yerine KPSS puan üstünlüğü etkili olacak.