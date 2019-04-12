Kuzey bebek, yaşama tutunmak için kalp nakli bekliyor

Bankacılık yapan Dilşen- Ramazan Çil çifti, 1 Şubat 2018'de dünyaya gelen oğulları Kuzey'i, yaklaşık 3 hafta önce, soğuk algınlığı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde, her sağlıklı bebek gibi doğan Kuzey'de, dünyada 300 bin doğumda bir görülen, nadir kalp hastalığı ALCAPA sendromu olduğu belirlendi. Çil ailesine, minik Kuzey'in yaşaması için kalp nakline ihtiyacının bulunduğu söylendi.

T24'ün aktardığı habere göre, Kuzey'in normal gelişim gösteren bebek olduğunu anlatan Ramazan Çil, 20 Mart'ta soğuk algınlığının başladığını söyledi. Hastalığın uzun sürmesi ve ateşinin çıkması üzerine akciğer filmi çekildiğini dile getiren Çil, "Akciğer filminde kalbinin büyük olduğu ve yüzde 20 performansla çalıştığı fark edildi. ALCAPA sendromu denilen ve nadir görülen bir hastalıkla tanıştık. Kalbe bağlı olması gereken 4 damardan 1'i akciğere bağlıymış. Kalp temiz kanla besleneceğine kirli kanla besleniyor. Bu da kalp yetmezliğine sebep oluyor. 27 Mart'ta bir operasyon yapıldı ve damar doğru yere yerleştirildi. Bizim umudumuz kalbin kendi kendine çalışmasıydı; ama bir makineye bağlanmak zorunda kaldı. Kalp kası çalışmadığı için o performansı sağlayan bir makineye bağlı yaşıyor" diye konuştu.

"KALBİMİZİ ARIYORUZ''

Kuzey'in cihaza bağlı olarak hayatta kaldığını belirten Dilşen Çil, kalbinin bunu ne kadar süre kaldırabileceğini bilmediklerini söyledi. Kuzey'in nakil listesine alındığını ve uygun organ beklediklerini anlatan Çil, "Kuzey, bizim ilk ve tek çocuğumuz. Çok sağlıklı bir bebekti. Ailede kalp hastalığı yok; ama şu an ona bir kalp arıyoruz" dedi.

Kuzey'in 10 kilo ve 80 santim olduğunu kaydeden Dilşen Çil, bir yetişkine ait kalbin uyumlu olmadığını belirterek, "Kuzey, acilden kalp nakli sırasına girdi. Küçük bir yürek, henüz 14 aylık. Çok zamanı yok direnmek için. Bizim sadece bizim kadar yürekli bir aileye ihtiyacımız var, organ bağışı için. Biz kalbimizi arıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kuzey, her an ölebilir. Makineye bağlı olduğu için kan dışarı çıkıyor, geri geliyor. Pıhtılaşma, beyin kanaması ve daha büyük riskler var. Güzel bir hayat var, onun yaşamasını istiyoruz. Bir bebek başka bir bebeğin şansı olabilir. Bunu hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.