Aortu bile yırtar

Doktor kontrolü olmadan, test yapılmadan kullanılan bazı antibiyotikler, riskli hastalarda ölümcül olabiliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) uyarısına göre, “florokinolon” grubu ilaçlar riskli hastalarda doktor kontrolünde dahi çok dikkatli kullanılmalı, çünkü ölümcül olabilen aort yırtılmalarına yol açabiliyor. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi’nden kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, “Hekimler de özellikle aile hekimi veya acil hekimleri enfeksiyon bulgusu ile gelmiş hastaya antibiyotik başlamadan önce mutlaka antibiyogram testi yapmalı ve ona göre antibiyotik yazmalı” dedi.



Konuya ilişkin geçen aylarda hasta ve sağlık profesyonellerine yönelik bir uyarı yayımlayan FDA, idrar yolu enfeksiyonları, bronşit, zatürree gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın kullanılan “florokinolon” grubu antibiyotiklerin riskli hasta gruplarında kullanımının kısıtlanması, mümkünse başka ilaçlar tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çünkü bu ilaçlar düz kas hücresinin DNA’sında değişikliğe yol açarak bu kasların hücre düzeyinde tahribatına neden oluyor. Bu da aort damarlarında incelmelere, balonlaşmaya hatta yırtılmalara neden olarak ölümcül kanamalara yol açabiliyor.



‘Ciddiye alınmalı’



Prof. Dr. Bakır, FDA’nın yayımınladığı bu uyarının hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri açısından çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Antibiyotiklerin bilinçsiz veya kontrolsüz kullanımının dirençli enfeksiyonlara yol açması ve toplumda antibiyotik direncinin artışına neden olduğu için yeterince tehlikeli bir durum olduğuna dikkat çeken Bakır, “Aort anevrizması ve yırtılmalarına yol açabileceğine yönelik bilgiler çok yeni olsa da ölümcül riskleri bakımından ciddiye alınması gerekiyor” diye konuştu.

‘Yırtılır gibi bir ağrı’

Aort anevrizması yırtılmaları, her 100 bin kişinin 5’inde, yani nadiren görülse de bu vakaların yüzde 40’ı maalesef daha hastaneye ulaşmadan ölüyor. Hastaneye ulaştırılabilen hastaların yüzde 50’si ise ilk 48 saatte kaybediliyor. Erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görüldüğünü anlatan Prof. Dr. İhsan Bakır, “Akut (ani gelişen) hasta grubunu genellikle 50 - 55 yaş grup oluşturuyor. Kalp yetmezliği bulguları, göğüs ağrısı, şiddetli sırt ağrısı ile seyrediyor. Hastalar genellikle, ‘Çok şiddetli, yırtılır gibi ağrım var’ diye başvuruyor” diye konuştu.