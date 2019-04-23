Bebeğinizin gözleri titriyorsa dikkat

Bebeklik döneminde başlayabilen veya daha sonraki yaşamda edinilen istemsiz göz hareketi olan nistagmus, görmede azalmaya veya sınırlı görmeye neden olabiliyor. Daha önceleri tedavi edilemez olmasına karşın son yıllarda bazı ilaçlar tedavide kullanılıyor. Yapılan tedaviler de her hasta için farklılık gösteriyor. Yine uygulanan tedavilerin başarı oranı hastaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Aktif Üyesi Prof. Dr. E. Cumhur Şener, hastaların kafasının genellikle karışık bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek “Bana değişik ortamlarda danışan her hastanın sorduğu ilk soru nistagmusun tedavisi olup olmadığı..

Nistagmusun neye bağlı olduğuna göre tedavi seçenekleri ve etkinliği herkeste değişkendir.

Dolayısıyla nistagmus tek bir hastalık olmadığı gibi ikiz kardeşte bile farklı tedaviler uygulamak ve farklı sonuçlar almak mümkündür” dedi.

“Nistagmus nadiren kendi başına bir hastalıktır, çoğu zaman göz ve beyindeki görme sistemlerini içeren başka sorunların bir bulgusu olabilmektedir” diyen Şener, sıklığı ve genişliğinin de her hastada değişkenlik gösterdiğini anlattı. Şener, özetle şunları kaydetti: “Fizyolojik nistagmus, yatay bakış pozisyonunun aşırı uçlarında veya denge sisteminin testlerinde gözlemlenebilir.

Patolojik nistagmus ise göz ve beyindeki görme sisteminin sorunlarında karşımıza çıkar. Ana sorun beyindeki göz hareketlerini denetleyen merkezlerin görevini tam olarak yapamaması olarak özetlenebilir. Nistagmus hep aynı yoğunlukta bulunmak zorunda değildir, belli bakış pozisyonlarında veya heyecan-sinirlenme gibi durumlarda artabilir.

Nistagmustan bebeklikten beri etkilenen bir bireyde görme azlığı, baş pozisyonu veya şaşılık dışında bir bulgu olmayabilirken, sonradan nistagmusun ortaya çıktığı hastalarda görüntünün sallanması yakınması ağırlık kazanabilir” dedi.

Nedeni saptanmalı

Şener, özetle şu ifadelere yer verdi: “İnfantil nistagmus sendromu dışında görülen tüm nistagmus tipleri bir bulgudur, yani başka bir hastalığın sonucu ortaya çıkan bir durumdur, kendi başına bir hastalık değildir. Bu nedenle nistagmusun değil neden olan hastalıkların tedavisi var mı diye sormak doğru olacaktır. Nistagmusa neden olabilecek hastalıklar ve etkenler çok fazla sayıdadır. Nistagmusta temel yapılan işlemler şöyle özetlenebilir:

n Kırma kusurunun gözlükle giderilmesi

n Nistagmusun yoğunluğunun azaldığı bir göz veya baş pozisyonu varsa buna yönelik olarak göz kaslarının pozisyonlarını değiştirilmesi. Bu sayede hasta yorucu ve garip görünebilecek bir baş pozisyonu kullanmadan düz bakabilecek ve gözlerinin sallanmadığı görme alanı artabilecektir.

n Eşlik eden şaşılığın ve göz tembelliğinin düzeltilmesi

n Farmakolojik bazı etken maddeler kalıcı olmamakla birlikte kullanıldıkları süre içinde nistagmusun yoğunluğunu azaltabilmektedir.