Alzheimer'ın çaresi zebra balığında olabilir!

Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi laboratuvarında görev yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl ve ekibi, Alzheimer hastaları için umut olan bir araştırma yaptı.

Cell Report adlı prestijli bilimsel dergide 23 Nisan'da yayınlanan araştırmaya göre, Kızıl ve ekibi, beyin hücrelerini yenileyen zebra balığının hücre tipini inceledi.

NTV'de yer alan haber şöyle: Balığın beyni çıkarıldı, üç boyutlu laboratuvar ortamında yapılan incelemelerde sinİr sistemi kök hücrelerin hangi genlerde etkin hale geldiği araştırıldı. Zebra balığında 8 hücre tipinin var olduğu, bunlardan 3'ünün Alzheimera tepki verdiği saptandı.

Bundan sonraki adımı, söz konusu hücrelerin insan beyninde eşdeğerinin olup olmadığına bakmak olarak açıklayan Dr. Kızıl, Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre şunları söyledi:

"Eğer eşdeğeri yoksa 'insan beyni kendini yenilemiyor' diyeceğiz. Ya da 'bu hücre tipi var. Ama zebra balığının kullandığı genler insanda etkin hale gelmiyor' sonucuna varacağız. Öyleyse genleri etkinleştirmek için ilaç ya da terapi geliştireceğiz. Buluşumuz klinik araştırmalar için imkan sunacak. Eldeki veriler Alzheimera karşı beynin kendisini nasıl yenileyebileceğine dair ipuçları verecek. Bizim beyinlerimiz yeni sinir hücresi yapamıyor. Balıktan öğrendiklerimizle kendi beyniizde yeni sinir hücresi yapma yoluna gidebiliriz. Alzheimera, 30 senedir çözüm bulunamıyor. Baktığımız yerler bizi sonuca ulaştırmadı. Yeni bakış açılarıyla hastalığı yenmenin yollarını arıyoruz. Araştırmamızın alzheimer hastalaırnda sinir hücrelerini nasıl yenileyebileceğimizi ortaya çıkaracağını umuyoruz."