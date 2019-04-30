Mutlu eden besinler

Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:
Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.
Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve
anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.
Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını
Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik
asit içerir ve depresyona iyi gelir.
Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.
Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir
ve iyi bir uyku sağlar.
Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde
ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.