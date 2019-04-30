Mutlu eden besinler

Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.

Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve

anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik

asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir

ve iyi bir uyku sağlar.

Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde

ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.