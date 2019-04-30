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Mutlu eden besinler

Her insan zaman zaman kendini mutsuz, kaygılı ve enerjisi düşük hissedebiliyor. Stres gibi birçok faktörün serotonin, norepinefrin ve dopamin gibi hormonların seviyelerini azalttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, ruh halinin tüketilen besinlerden de etkilendiğini söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 09:48

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Tuba Örnek, ruh halimizi olumlu etkileyen besinleri şöyle sıraladı:

Karpuz; B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler.
Elma; Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Omega 3 yağ asitleri (balık, semizotu, ceviz); Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyon ve
anksiyeteye karşı da olumlu etkisi var.

Bal; mutlu hissetmemize yarayan serotonin sentezinden sorumlu triptofanın kullanımını

Kuşkonmaz iyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik
asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay; mod yükseltici fitokimyasal olan tanenleri içerir ve konsantrasyonu arttırır.

Hindi, çikolata, tavuk, nohut, semizotu melatonin üretimini sağlayan triptofandan zengindir
ve iyi bir uyku sağlar.

Düşük D vitamini seviyeleri de ruh halini olumsuz etkiler. En iyi kaynak güneştir. Besinlerde
ise yumurta, somon ve ton balığı az da olsa D vitamini içerir.

Cumhuriyet İMECESİ