Her kanser ilacına ortalama 7 bin lira zam geldi, hasta mağdur, bakanlık sessiz

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yurttaşların ilacını karışılamadığını ve bunun tedavisi süren hastaların durumunu zorlaştırdığını kaydederek “Sağlık Bakanlığı ile SGK’nin ödeme listesine almadığı ilaçlar, ocakları yıkıyor. Onbinlerce insan, ilacını karşılamak için borç arıyor. SGK’nin ilacını karşılamadığı İlhan Okçu, bakanlığı mahkemeye verdi” diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı ile SGK’nin ‘geri ödeme’ listesine almadığı Keytruda adlı ilacın fiyatının 24 bin TL’den 30 bin TL’ye çıktığını aktaran Yarkadaş, “Akciğer kanserine yakalanan yurttaşlar, Keytruda adlı ilacı 21 günde bir kullanmak zorunda. Bakanlık ve SGK, bu ilacı geri ödeme listesine almıyor. Emekli ya da orta gelirli bir yurttaş her ay 30 bin TL’yi nasıl ödesin? Adalet, hak, hukuk, vicdan bunun neresinde? Bakanlık, kör, sağır ve dilsiz” diye konuştu.



‘İlaç için borçlanıyorlar’



İlaçlarını alabilmek için oturduğu evi satmak zorunda kalan kamu emeklisi İlhan Okçu adlı bir yurttaşın, “yaşam hakkı”nı savunmak için konuyu mahkemeye taşıdığını da belirten Yarkadaş, “Okçu, bakanlığı ve SGK’yi mahkemeye verdi. İlk duruşma, İstanbul 20. İş Mahkemesi’nde görüldü. Hâkim, davayı haziran ayına erteledi. Bu davadan çıkacak bir sonuç, belki de on binlerce hastanın yeniden yaşama bağlanmasını sağlayacak” dedi.



Yarkadaş, lösemi tedavisinde kullanılan RYDAPT adlı ilacın kutusunun 43 binden 55 bin TL’ye yükseldiğini de söyledi.