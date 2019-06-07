Kahvaltıda poğaça ve börek tüketenler dikkat!

Yapılan araştırmalarda aşırı şeker ve karbonhidratlı yiyeceklerin beyin sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Özellikle çocuk yaşta tüketilen bu tür yiyecekler dikkat eksikliğine hiperaktive gibi rahatsızlıkları tetikler.

Beynin şekerden aşırı kilo alma sinyallerini artırır vücut ise bu sinirsel sinyallerin sağlıklı bir şekilde organlara iletilmesini engeller. Sabahları tüketilen poğaça ve börekler insan vücudunun bir yılda alması gereken yağ oranını 6 ayda almasına neden olur.

Bu yiyecekler ayrıca gün boyu kişinin yorgun ve stresli olmasına sebebiyet verir. Uzmanlar gün içerisinde kişinin yaşam kalitesini bozan bu tür yiyecekler yerine zeytin peynir sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini vurgular.

25 yaş ve üstü kişilerin kilo verme olasılıkları yüzde 50 azaldığından uzmanlar özellikle bu yaş ve sonrası kişilerin karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durması gerektiğini belirtir.