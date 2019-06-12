Yağların frankeştaynı

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’deki önemli bir halk sağlığı sorununu çözecek olan trans yağın tedarik zincirinden 2023 yılına kadar tümden kaldırılması kararını beklediklerini söylerken; Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asiye Ayça Boyacı da “Dünyada halen 122 ülkede gıdalarda trans yağ kullanılıyor, bu nedenle beş milyar kişi kalp hastalığı riski taşıyor” vurgusunu yaptı.



540 bin kişi ölüyor



Endüstriyel yağlar hakkında giderek artan bilimsel kanıtlar her yıl dünyada 540 bin kişinin bu nedenle öldüğünü gösteriyor. Prof. Dağlı, DSÖ Küresel Trans Yağın Kaldırılması raporunda Türkiye’ye özel bölüm ayrıldığını ve gelecek yıl içinde en önemli gelişmeyi gösterecek ülke olduğunun öngörüldüğünü söyledi.



Dağlı, “Tarım ve Orman Bakanlığı görüşmeye açtığı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği taslağında, 100 gram yağda trans yağ oranını 2 gram olarak sınırlamaktadır. 2019 sonuna kadar tamamlanması beklenen bu mevzuat halk sağlığı camiası ve gıda üreticileri tarafından desteklenmekte olup dünya kamuoyu tarafından izlenmektedir” dedi. Dağlı, şöyle devam etti: “Endüstriyel trans yağ yerine sağlıklı yağların kullanılması, maliyeti artırmadan tadı değiştirmeden mümkündür. DSÖ 2018 Mayıs ayında hükümetlere 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağları kaldırmak üzere bir politika paketi sundu. Hindistan ve Türkiye mevzuat görüşmelerini sürdürmektedir. ”