Doğadan kaçış alerjiyi getirir

Alerjik hastalıklar son yıllarda hızla artış gösteriyor. Besin alerjileri, alerjik astım, saman nezlesi gibi sosyal yaşamı olumsuz etkileyen rahatsızlıkların yanında anafikaksik şok gibi hayatı tehdit eden alerjik hastalıkların yüzde 30’undan fazlası çocuklarda görülüyor. Alerjik hastalıklardaki artışın nedeni tam olarak belirlenmemekle birlikte son yıllarda “Hijyen hipotezi” ön plana çıkıyor. Doğal beslenerek çocukları küçük yaşlardan itibaren doğayla tanıştırmak alınabilecek önlemlerin başında geliyor.

Şehirden uzak yaşam

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, insanın doğadan uzaklaşmasının alerjik reaksiyonları artırabildiğini belirterek “Hayat tarzındaki değişimler sonucunda ev içinde veya kapalı ortamlarda fazla zaman geçirilmesi, temiz hava ile temasın azalması alerjik rahatsızlıklar bakımından risk faktörleri arasında yer almaktadır. Şehirde büyüyen toprak ve hayvanlardan uzak çocuklarda daha fazla alerjik rahatsızlıklar yaşandığı unutulmamalıdır” dedi. Prof. Soysal, toplumsal gelişme ile birlikte Batı tarzı yaşam, insanların günlük yaşam tarzının değişmesi ve çevresel faktörler, alerjik hastalıkların görülme sıklığında artışa neden olduğunu belirterek “Son yüzyıllık dönem içinde, ekonomik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak hijyen koşullarındaki düzelmeye bağlı olarak alerjik hastalık sıklığının artışının açıklanmasında hijyen hipotezi ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

Sezaryen doğum riski

Çocukların erken dönemde mikropla karşılaşmasının bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli olduğunu vurgulayan Soysal, özetle şunları söyledi: “Çocuğun hayata geldiği ilk günden itibaren hijyen hipotezi devreye girmektedir. Sezaryen ile dünyaya gelen bir çocuğun ilerleyen günlerde çok sık antibiyotik kullanması bağırsak florasını olumsuz etkileyebilmekte bu durum da alerji gelişimde risk faktörü yaratabilmektedir. Genel olarak bakıldığında; temiz su kaynaklarına ulaşımın kolaylaşması, suların klorlanması ile birlikte sıtma ve parazitik enfeksiyonların azalması hepatit A enfeksiyonlarında azalma, antibiyotiklerin keşfi, bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi, aşıların yaygın olarak uygulanması ile insanlar artık daha steril ve temiz bir hayat yaşamaya başladı. Alerjik hastalıklardaki artışı açıklamaya çalışan hijyen hipotezi sadece ilaçlarla sınırlı kalmamaktadır. İnsanın doğadan uzaklaşması da alerjik reaksiyonları artırabilmektedir. Gün ışığından mahrum kalmak D vitamini düzeyinde azalmaya neden olurken, daha fazla kapalı alan, daha fazla mobilya ve ev eşyası ile temas özellikle ev tozu gibi alerjenler için uygun ortam sağlamaktadır. Beslenme alışkanlıklarının yıllar içinde değişmesi de alerjik rahatsızlıklar bakımından tetikleyici olabilmektedir. Daha az taze meyve ve sebze tüketilmesi, fast food alışkanlığının artması, asitli içeceklerin tüketimi gibi olumsuzluklar bağırsak florasını bozarak hem obezite hem de alerjik hastalıklar için zemin hazırlayabilmektedir.”

Uzmanlardan uyarı

Hayat tarzındaki değişimler sonucunda ev içinde veya kapalı ortamlarda fazla zaman geçirilmesi, temiz hava ile temasın azalması alerjik rahatsızlıklar bakımından risk faktörleri arasında yer almaktadır. Çocuklarınızı küçük yaşta doğayla tanıştırın.