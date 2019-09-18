İstanbul Üniversitesi’nin (İÜ) sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıtlar sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim veren açık öğretim programlarına bu yıl yeni bölümler eklendi. Bunlardan biri de iki yıllık ön lisans programı olarak planlanan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan yeni açılan bu bölümün kapatılması belirterek “‘Uzaktan eğitim hayvancılık ve halk sağlığına ciddi zararlar verir” uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Arslan, ‘Laborant ve Veteriner Sağlık’ bölümünün açık öğretim programı olarak açılmasına tepki gösterdi. Daha önce aynı bölümü açan Anadolu Üniversitesi için YÖK’e verdiği dilekçeyle bu bölümün kapatılmasını isteyen Arslan, veteriner hekimliğin uygulamalı bir bilim olduğuna dikkat çekerek, bu alanda çalışan yardımcı sağlık personelinin, hayvanları tutmak, enjeksiyon ve pansuman yapmak, laboratuvar malzemelerini, test cihazlarını kullanmak gibi tamamıyla uygulamalı işler yaptığını söyledi.

KAĞIT ÜZERİNDE STAJ

Örgün öğretimde benzer bölümlerde öğrencilerin altı aylık uzun bir staj yapıldığını anımsatan Prof. Arslan, uzaktan eğitim programlarında ise yalnızca bir ay yapılan stajın kağıt üstünde kaldığını söyledi. Stajın tanım olarak, eğitim sırasında alınan derslerin ilgili sektörde sahada tekrar edilmesi olduğunu vurgulayan Arslan, “Buradaki stajda ise görülmeyen derslerin stajı istenmektedir” diye konuştu. Öğrencilerin değil enjeksiyon yapmak, hayvana ve laboratuvar malzemesine dokunmadan mezun olduğuna dikkat çeken Prof. Arslan, bu mezunların hayvan sağlığı alanında çalıştırılmasının hem hayvancılığa hem de toplum sağlığına büyük zararlar vereceğini vurguladı. Arslan, özetle şunları kaydetti:



“Amaç, nitelikli ara eleman açığını kapatmak ise bunu yapan meslek liselerimiz mevcuttur. Ancak ihtiyaç duyduğumuz bir anlamda hemşir ve hemşire yetiştiren bu meslek liseleri giderek işlevsizleştirilmektedirler. İhtiyaç karşılanamıyorsa eğer, aynı programların örgün öğretim veren programları açılabilir. Geleceğin en stratejik konusu olan yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmada tek yol, sağlıklı hayvan varlığı oluşturmaktır. Bu da bilimsel ve çağdaş eğitim standartlarıyla sağlanabilir. Ülkemizin eğitim sistemine sonradan eklemlenen ve gerek nitelik gerekse nicelik açısından hiçbir yararı olmayan bu bölümlerin kapanmasını ve yenilerinin açılmasının önlenmesini meslek odası olarak talep ediyoruz.”