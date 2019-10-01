Uzmanlar, hava kirliliğinin tüp bebek şansını olumsuz etkilediğini vurguladı

Düzenli cinsel ilişkiye karşın 1 yıl içinde gebelik olmaması halk arasında kısırlık tıpta ise “infertilite” olarak tanımlanıyor. Son teknolojik gelişmeler ve yöntemler sayesinde tüp bebek de başarı oranları da artıyor. Buna karşın hava kirliliği, sigara kullanımı, kimsayal maddeler gibi faktörler tüp bebek başarı oranını olumsuz etkileyen faktörler arasında sıralanıyor.

TAZE SEBZE-MEYVE YİYİN

Dünyada ve Türkiye’de infertilite oranları birbiriyle oldukça yakın. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ülkemizde yüzde 10-20 arasında olan oran dünyada yaklaşık yüzde 15. Her 7 çiftten birini etkileyen kısırlık dünyada 80 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık iki milyon çift için sorun oluşturuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydın Arıcı, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları gibi genel sağlık problemlerinin yanı sıra özellikle ağır hava kirliliği ve buna uzun süre maruz kalma durumlarında hamilelerde düşükler, erken doğum (37 haftadan önce) ve yeni doğan bebeklerin doğum ağırlıklarının düşük olmasına neden olduğu yapılan birçok çalışma ile gösterildiğini anımsatarak “Oksidatif stres, DNA hasarı ve sistemik inflamasyon hava kirliliğinin neden olduğu bu rahatsızlıkların oluşmasından sorumlu başlıca mekanizmalardır” diyor.

Arıcı, hamilelik sürecinde mümkün olduğunca hava kirliliğinden kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

Prof. Arıcı, hava kirliliğinin sigara ve yangının neden olduğu duman, asbest, karbon monoksit (araba egzozu), kimyasallar ve fabrikaların neden olduğu dumanlar, toz, polen ve küf, boya ve kuvvetli kimyasalların neden olduğu kokuları içerdiğini söylüyor. Prof. Arıcı, özetle şunları anlatıyor :

“Maalesef erkeklerde hava kirliliğinden etkileniyor. Yapılan çalışmalar göstermiş ki hava kirliliği ile anormal sperm şeklinin artması ve sperm hareketliliğinin azalması arasında sıkı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu da çiftlerin normal yoldan gebe kalmaları önündeki engellerdendir. Yine bu alanda yapılan çalışmalar hava kirliliğinin yüksek seviyelerde olduğu bölgelerde hem sperm ve hem de yumurta üretimi ve kalitesindeki olumsuz etkilerden dolayı infertilitenin arttığı gösterilmiştir. Aslına bakacak olursak genel sağlığımızı olumsuz etkileyen tüm faktörler üreme sağlığını da aynı şekilde etkiliyor. Sigara içmek, çok miktarda şekerli yiyecek tüketmek, işlenmiş (uzun raf ömürlü) gıdalar tüketmek, şekerli ve gazlı içeceklerin fazla miktarda tüketilmesi gibi genel sağlığımızı da olumsuz etkileyen davranışlar tüp bebek sürecini de olumsuz şekilde etkiliyor. Bu süreçte taze sebze ve meyve tüketmek, daha çok evde yaptığımız yiyecekleri tüketmek, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durmak ve daha da önemlisi stresten uzak durmak (yoga, meditasyon vb. buna yardımcı olabilir) tüp bebek sürecinin daha olumlu ve rahat geçmesinde faydalı olacaktır.”