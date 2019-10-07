Harekete geçmek için 8 neden

Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor ve meme kanseri her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kanserinin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını belirten genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık. Sağlıklı bir yaşam meme kanserinden korunmada oldukça önemli. Meme kanserinde erken tanı için düzenli olarak meme muayenesi yapılmalı, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çekilmeli” dedi.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı, ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında meme kanserine karşı harekete geçmek için 8 öneride bulundu.

1 40 yaş üstü 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak mamografi çektirin ve doktor muayenelerini ihmal etmeyin.

2 Meme muayenesi Memelerinizi ayda bir, âdetinizin bitiminden 3 ile 5 gün sonra muayene edebilirsiniz. Menopozdaysanız ve âdet görmüyorsanız her ay aynı tarihte bu işlemi gerçekleştirmeye çalışmalı, memede ele gelen bir kitle, çöküntü, akıntı gibi herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde hekime başvurmalısınız.

3 Ailede varsa Sadece anne tarafında değil, baba tarafında da meme kanseri ya da bazen yumurtalık kanseri olması bu hastalığa yakalanma riskinizi yükseltiyor. Risk grubundaysanız kontrollere 40 yaşından önce başlayın.

4 Sağlıklı beslenme Sağlıklı beslenmek genel olarak kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor. Meme kanserinden korunmak için düşük yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenmeye özen gösterin, işlenmiş ürünlerden ve fazla şekerden kaçının.

5 Sigara Tütün kullanımı meme kanseri riskini artırıyor. Meme kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden ve içilen ortamlardan uzak durun.

6 Hareket, egzersiz Düzenli egzersiz meme kanseri riskini anlamlı oranda azaltıyor. Haftada 5-6 saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin.

7 Stres Yaşam şekli, çalışma koşulları ve yüksek stres meme kanserini tetikleyebiliyor. Stresli ortamlardan uzak durmak zor, ancak stresi yönetmek mümkün. Stres düzeyinizi azaltmak için kendinize uygun yöntemler bulmaya çalışın.

8 Kilo Obezite kanser olma olasılığını da artıran bir faktör. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterin.