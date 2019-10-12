Sıkan ayakkabı ve takılara dikkat: Hastalık belirtisi olabilir

Haliç Üniversitesi, 1. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. Alanında uzman Türk ve yabancı birçok hekimin bir araya geldiği kongrede lenfödem tedavisinde güncel yaklaşımlar, hastalığın erken tanısı, lenfödeme yol açan durumlar gibi farklı başlıklar konuşuldu. Kongrenin açılış konuşmasını Anadolu Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, Anadolu Lenfödem Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Figen Ayhan ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer yaptı.

Prof. Dr. Yavuzer, “Haliç Üniversitesi olarak Türkiye’de ve dünyada farkındalığı artırmak adına üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kongrenin hem bilimsel açıdan verimli geçmesini hem de güzel ilişkiler adına fırsat olmasını diliyorum” dedi.