Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.
TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
10 Mart Salı:
Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)
Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)
11 Mart Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)
17 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)
18 Mart Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
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