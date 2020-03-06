Samsun’da ‘su savaşı’ devam ediyor...

06 Mart 2020 Cuma, 10:20

SAMÇEP Sözcüsü Özdağ, SAMÇEP bileşenleri ile birlikte TMMOB Mimarlar Odası Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, musluk suyuna ilişkin yapılan analiz sonuçlarını açıkladı. 27 Şubat’ta, Samsun’un dört farklı noktasından musluk suyu numunesi aldıklarını ve yapılan analizler sonucunda “suda sınır değerin yaklaşık iki katının üzerinde alüminyum tespit edildiğini, suyun bulanık olduğunu” belirten Özdağ, bir an önce şebekeye İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e uygun suyun verilmesi gerektiğini kaydetti. Samsunlu yurttaşların önemli bir halk sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdağ, şu önerilerde bulundu:

“İçme suyu şebekesindeki bulanıklık ve sınır değerin üzerindeki alüminyum yüksekliğinin nedenleri ayrıntılı olarak, incelenmelidir. SASKİ tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre örneklerin önemli bir bölümünde alüminyum düzeyinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından büyük arıtma tesisleri için önerilen değerin üzerinde bulunmuş olması önemlidir. Arıtma süreci incelenmeli, alüminyum yerine başka yöntemlerin kullanılabilirliği masaya yatırılmalıdır. Suyun ticarileştirilmesinin başta suya erişim olmak üzere yol açtığı sağlık sorunları iyi bilinmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından DSÖ’nün ‘kentlerde güvenli içme suyu sağlanması’ sürecinin benimsenmesi ve bu sürecin önemli bir adımı olan ‘bağımsız gözetim’ ağının ivedi olarak kurulması gerekir.”

‘Sitemizde yayımlıyoruz’

SAMÇEP’in ardından açıklama SASKİ’den açıklama yapıldı. Kurum personelleri tarafından düzenli olarak su numuneleri alındığı ve inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, yönetmelikte izin verilen limitlerin, anlık verilere göre değil, ortalama verilere göre yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Şehrimize verilen içme suyundaki alüminyum değerleri izin verilen limitleri aşmadığı SASKİ’nin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ulusal ve uluslararası laboratuvarında sıkça yapılan analiz sonuçlarından da anlaşılmakta ve bu analiz sonuçları aylık olarak resmi internet sitemizde yayınlanmaktadır” denildi.

‘Hukuki süreç başlatılacak’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın aracılığıyla ileri sürülen yanıltıcı, maksatlı ve mesnetsiz bilgilerden ziyade su kalitesi hakkındaki en doğru bilginin SASKİ’den alınacağını ve halkımızın tedirgin olmasına sebep olacak kaynağı güvenilir olmayan bu tür haberlerin dikkate alınmamasını, bu tip gerçek dışı iddiaları yazan, yayan ve yayımlayan kişi ya da kişiler hakkında da ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” SAMSUN