Sanat ve bilim dolu 23 Nisan etkinlikleri

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:12

Borusan Holding, sağlık tedbirleri nedeniyle evlerde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kapsamında çocuklar için kültür, sanat ve bilim dolu bir hafta hazırladı. 22 Nisan Çarşamba, 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma, Borusan Holding sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak etkinliklerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak. Canlı yayınlar, Borusan Holding Youtube ve Instagram kanalları üzerinden takip edilebilecek.

BİLİM ATÖLYELERİ

Bu kapsamda; Young Guru Academy’nin farklı yaş gruplarına özel düzenlediği bilim atölyeleri çocuklarla buluşacak.



22 Nisan Çarşamba, 13.30-15.30 saatleri arasında, 5-7 yaş aralığındaki çocuklar için sürdürülebilir kalkınma hedefleri, karbondioksit deneyleri, yağ ve su deneyi, su arıtma deneyi gibi pek çok keşif etkinliğini içeren bir bilim atölyesi düzenlenecek.



24 Nisan Cuma, 13.30- 15.30 saatleri arasında, 8-9 yaş aralığındaki çocuklar için canlı yayında teknoloji odaklı bir atölye gerçekleştirilecek. Atölyedeki etkinlikler bilgisayar kullanım, kodlamanın neden yapıldığının anlatılması yapay zekânın hedeflerinin konuşulması ve yeni geliştirilen teknolojilerin hayatımıza etkilerinin tartışılmasını içerecek.





‘MUTLULUĞUN PORTRELERİ’

Ayrıca 23 Nisan Perşembe günü de Borusan Holding Instagram hesaplarında iki çok özel etkinlik çocukları bekliyor.

Borusan Contemporary ve DC Art iş birliğinde, DC Art’ın kurucusu ve İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali Direktörü Gazi Selçuk, Borusan Instagram hesabından yapılacak canlı yayında çocuklar için çok renkli bir sanat atölyesi düzenleyecek. ‘Mutluluğun Portreleri’ başlıklı çalışmada, her katılımcı kendisi ile birlikte seçtiği aile fertlerinin en mutlu göründüğü hallerinin portrelerini resmedecek. Çalışmada evde bulunan renkli ya da beyaz kâğıtlar, gazlı kalemler, kuru boyalar, varsa akrilik veya sulu boyalar kullanılabilecek. Atölye canlı yayını saat 14.00’te başlayacak.

23 Nisan Perşembe saat 16.00’da ise bu kez Borusan Quartet üyesi viyola sanatçısı Efdal Altun, çocuklara özel bir 23 Nisan programı sunacak. Yaklaşık yarım saat sürecek klasik müzik dinletisi, sanatçının mizah dolu şovlarıyla müzik ve kahkaha dolu bir etkinliğe dönüşecek.

Canlı yayınların kayıtlarına Borusan Holding Youtube kanalı üzerinden erişmek her zaman mümkün olacak.