Sanatta bu hafta

23 Mart 2020 Pazartesi, 06:20

Oyuncu Beyti Engin ve eşi senarist Hale Engin, toplumun evlerine kapandığı bu günlerde yeni bir akım başlattı. Engin, “Karantina Günleri” adlı başlattıkları programın ikinci bölümünde, Twitter ve Scope üzerinden canlı yayın yaparak uzman psikolog Filiz Kaya’yı konuk etti. Beyti Engin, “Tüm dünyayı etkisi altına alan çok zorlu ve özel zamanlar yaşıyoruz. Hiçbirimizin daha önce böyle bir deneyimi yok ve ne yapacağımızı bilemez halde evlere kapandık. Biz aile olarak sosyal mesafe konusunu çok ciddiye alıyoruz ve hayatımızı mümkün olduğunca buna göre düzenliyoruz bir süredir. İşte bu günlerde arkadaşlarımızla farklı bir iletişim rutinimiz oluştu. Bazen uzakta olanlardan haberdar olup birbirimize destek olmak, bazen birlikte içemediğimiz kahvelerin sohbetini es geçmemek için teknolojiyi kullanır olduk. Bize ne kadar iyi geldiğini, başka bakış açılarının, başka deneyimlerin ya da farklı alanlardaki bilgi birikimlerimizin hayatımızı bir nebze de olsa kolaylaştırdığını fark ettik. Ve bunu sohbetleri daha fazla kişiyle paylaşmak isteyerek yayınları yapmaya karar verdik” diyor. İlk yayında uzun bir süredir karantinada olan ve tek başına yaşayan İtalya’dan arkadaşları Devrim Soylar, Avusturya’dan Suat Ünaldı ve İngiltere’den Alper Bilen ile yaşadıkları ülkelerdeki durumu, halkın günlük hayatlarına devam etme şekillerini, devletlerin kararlarını ve uygulamalarının yanı sıra kişisel olarak neler yaşadıklarını konuştular. Konuk ettikleri Uzman Psikolog Kaya’nın tavsiyelerini Hale Engin şöyle anlatıyor: “Filiz, uzun yıllar travmalar üzerine çalışmış bir psikolog. Van depreminden, Amsterdam uçak kazasına kadar travma yaratan birçok zorlu olayda saha çalışmasının yanı sıra bireysel terapilerle de deneyimlenmiş bir uzman. Aynı zamanda ilişki terapisi konusunda uzman bir terapist ve eğitmen eğitimcisi. Filiz’e ilk sorumuz, “Şu an dünyanın birçok yerinde insanlar aynı duyguyu paylaşıyor, korkuyoruz, bu normal mi” oldu. Filiz karşılaştığımız bu olağanüstü durumla ilgili halimizi, güvende hissetme arzumuzun normalliğini anlattı bizlere. Bir düşman ile savaşıyoruz ve bugözle görünemeyen bir düşman. Her an her yerden çıkabilir ve evimizin içine kadar girebilir. Bu durumda başka kendimiz ve insanlarla ilişkilerimizde ihtiyaçlarımız konusunda bize bilgiler verdi” diyor. Bu uzun sohbetten bir parçayı alarak yanlış bir aktarım yapmak istemediklerinin altını çizen Hale Engin bu sebeple merak edenlerin yayını dinlemelerini tavsiye ediyor. Beyti Engin, bu programlara sağlıkları ve şartları uygun olduğu sürece devam etmek istediklerini söylüyor ve ekliyor, “Haftada en az bir gün İngiltere, Avusturya, İtalya, Türkiye eksenindeki konuşmalarımıza devam etmeyi istiyoruz” diyor.

GÜLSİN ONAY KONSERİ PAZAR GÜNÜ YİNE ONLİNE

Piyanist Gülsin Onay, her pazar günü canlı konser vereceğini takipçilerine duyurdu. Bu pazar yine online verecek sanatçı, “Tüm sevgi ve inancımla sizlerin yanında olmak ve yaralarımızı birlikte müziğin mucizevi gücüyle sarabilmek ümidiyle her pazar günü saat 19.00 Twitter, 20.00 Facebook, 21.00 Instagram hesaplarımdan ve yakın bir zamanda duyuracağım YouTube kanalımdan canlı yayın konserlerime devam edeceğim” diyor.

SANAL ORTAMDA SERGİ

Berkay Tuncay’ın “İnsan tuhaf, ne hoyrat, ne şaheser ve nasıl ilkel hayret” başlıklı kişisel sergisini 360 derece Sanal Tur olarak, evinizden ziyaret edebilirsiniz. Berkay Tuncay, internet kültürünü tarihsel bağlantılar üzerinden okuyor ve içinde bulunduğumuz çağın kapitalist, dijital ve absürd özelliklerine bakıyor. Sergi, popüler kültürün dijitalleşmeyle nasıl evrildiğine odaklanıyor. Sergiye kuula. com isimli web sitesinden ulaşılabiliyor.