Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı... Bir kişi 3 milyon 319 bin 493 lira kazandı

08 Mart 2020 Pazar, 01:26

Sayısal Loto oyununun 1303'nci çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu’nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve noter huzurunda yapıldı. Çekilişte kazandıran numaralar 7 - 10 - 15 - 23 - 31 - 35 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Milas’tan yatırıldığı açıklandı.

Çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.