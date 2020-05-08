Sedat Peker: Berat Albayrak beni yok etmek istiyor

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:51

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker, sosyal medya hesabından ve YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile yurt dışına çıkma nedenini açıkladı. Peker, söz konusu videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kendisini yok etmeye çalıştığını öne sürdü.

Peker videoda yaptığı açıklamada, “Bir gün bana bir telefon yollandı bu telefonun kamerasında çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dedim ki UYAP’a kaydedilmemiş. Sayın cumhurbaşkanımızın sözü var. ‘Fettullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız’ diye ancak UYAP’ işlenmemiş bu şekilde dosya hazırlamanın ne anlamı olabilir ki” ifadelerini kullandı.

"BERAT BEY GÖZALTINA ALIN DEDİ"

Peker videonun devamında ise yurt dışına çıkarken 'Cumhurbaşkanının uçağı gelecek' denilerek uçağının bekletildiğini söyledi. Yurt dışına çıktıktan sonra gelen telefonda ise kendisine 'Berat Bey sakın yurtdışına çıkmasına izin vermeyin, gözaltına alın' denildiğini öne sürerek, "Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor" diye konuştu.

"BEN GERİZEKALI DEĞİLİM"

Videonun ilerleyen bölümlerinde "Oradan bakınca ben buradan gerizekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötü…" ifadesini kullanan Peker, bu tür hamleleler karşı soğuk kanlılığını koruyacağını belirterek, "Yani sizin planınız bu mu? Yani sizin zeka seviyeniz bu mu? Benim sinirlerim çelikten kardeşim… 80 milyonu çıkarın küfür ettirin isterseniz… İsterseniz 8 milyarlık dünya nüfusunu küfür ettirin" dedi.