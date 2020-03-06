Şehir Tiyatroları’na geri dönen oyunculardan ilk açıklama

06 Mart 2020 Cuma, 13:13

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Şehir Tiyatroları'nda ihraç edilen oyuncular, 3 yıl 7 ay aranın ardından geri döndü. Sözcü'den Sercan Meriç'in haberine göre, Tiyatrocuların avukatı Erkut Güzel “Biz işe iade davasını açmıştık. Çok hızlı sonuçlanmıştı. Seçim dönemine denk gelince bekleme sürecine girdik. Hepsinin mahkeme kararı var, hepsi kazandı. İşten atılmanın geçersiz olduğu tespit edildi. Belediyenin elinde hiçbir veri yoktu. Bu ihraçların hangi kriterlere göre belirlendiği de belli değildi” dedi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ise kendisinin işten atılma davasının hala sürdüğünü belirterek, Şehir Tiyatroları Sanat Yönetimi'nin ricası üzerine bir oyunda yer alacağını duyurdu.

Tiyatro sanatçısı Pervin Bağdat

"HAKKIMIZ OLANI ALDIK"

Geri dönen isimlerden oyuncu Pervin Bağdat, 3 yıl 7 aydır Şehir Tiyatroları’ndan neden atıldıklarına anlam veremediklerini söyledi. Bağdat “Haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığımız Güzellikler Evi’ne güzellikler katabilmek isteğiyle geri dönüyoruz nihayet. Hakkımız olanı aldık; bu süreçte yanımızda olan herkes ve deneyimlediğimiz her şey çok kıymetliydi. Yaşasın tiyatro” dedi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü

ÜZÜMCÜ VE YAVUZ’UN DAVALARI SÜRÜYOR

2013 yılında Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilen Levent Üzümcü’nün ise işten atılma davası hala sürüyor. Şehir Tiyatroları’nın kadrolu bir oyuncusu olan, bu sebepten dolayı Ragıp Yavuz ile birlikte hukuk mücadelesini sürdüren Üzümcü, şunları söylüyor:

“Bu bir işe geri dönüş değil. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği benden bir oyunda oynamamın ricasında bulundu. Ben de birtakım resmi işleri hallettim. Benim işten atılma davam hala sürmekte. Bizim statü olarak diğer arkadaşlarımızla aramızda fark vardı. O arkadaşlarımız taşeron kapsamındaydı. Ben 657’ye tabii devlet memuruydum. Onlar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Şehir Tiyatroları’nın başındaki bir önceki faşist yönetim onları almamıştı. A kadrolu benim ve Ragıp Yavuz’un davası sürüyor. Bu davalarda hiçbir hukuki gerekçe yok. Bize ağır ceza davası açılmadı, herhangi bir ceza almadık. Dönemin Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İBB Yüksek Disiplin Kurulu’nun imzasıyla attılar bizi. Usulde hata olmasına rağmen işe dönemiyoruz, hiçbir mahkeme karar veremiyor.”

GERİ DÖNEN İSİMLER

Şehir Tiyatroları’na geri dönen isimler şöyle: Burçak Çöllü, Pervin Bağdat, Cem Baza, Irmak Örnek, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Başbuğ, Ceren Hacımuratoğlu, Çimen Tunç Baturalp, Yasemin Güvenç, Gökçe Selim, Elvan Boran, Aydın Yıldız, Özgürefe Özyeşilpınar.