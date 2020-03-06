Şehir Tiyatroları’nda kadınlar ilk kez çoğunlukta

06 Mart 2020 Cuma, 05:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBB ŞT), Mehmet Ergen yönetimindeki ilk repertuvar açıklamasını alışılmışın aksine sezonun ortasında yaptı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, ayrıca Dünya Kadınlar Emekçi Günü haftasında duyurmak istediklerini de dile getirdi. Bunun nedeni de ŞT tarihinde ilk kez kadın yazar ve yönetmenlerin çoğunluğu oluşturması.

Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Özgür Kaymak da Şehir Tiyatroları’nda 19 sezondur yönetmen olarak görev yaptığını söyleyerek “İlk kez bu başlık altında bir sezon açılışı yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Bu kadar değerli kadın yazar ve yönetmenle bir arada olduğum için de çok mutluyum. Kadının olduğu yerde yenilik, güzellik ve cesur işler vardır” dedi.

Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Aslı Öngören de “Ben inanıyorum ki kadınlar onlara sunulan alanlarla yetinmezler, yetinmeyecekler ve yetinmemekteler. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi kendi alanlarını açıyorlar” diye konuştu.

Mehmet Ergen, toplantı sonrası gazetemize açıklamalarda bulundu. Ergen, “106 yıllık bir kurumda yüzde 10’u geçmeyen bir kadın kontenjanı var. Artık 21. yüzyılda bu komik bir durum. Dünya tiyatrolarında da belki ilk kez böyle bir durum oluyor” dedi. Kadın yazarlar tarafından yazılan oyunlarda kadın karakterlerin daha etkin olduğunu dile getiren Ergen, “Birilerinin karısı, kız kardeşi görünmekten öte kendi söyleyecekleri hikâyeleri oluyor” diye konuştu. 2020 içinde sahnelenecek oyunlar hakkında da “5’i Türkiye prömiyeri 6 kadın yazarın oyunu var. Bu oyunların tümü kadın yönetmenler tarafından sahneleniyor” ifadelerini kullandı.

‘YARI KARANLIK YARI NEŞELİ’

Repertuvara eklenen isimler arasında gazetemiz yazarı Mine Söğüt de var. Söğüt’ün yazdığı “Beşamelli Tavuk” isimli oyun, yeni sezonda sahnede olacak. Gazetemize konuşan yazar, “Şehir Tiyatroları’nın yeni dönemde yeni bir düzene geçmesiyle birlikte dışarıya bakışı ve heyecanı da değişti. Mehmet Ergen benim çok eski arkadaşım. Gençliğimizde, hatta çocukluğumuzda diyeceğim, birlikte tiyatro yaptığımız zamanlar oldu. Ben yazmaya başladığımdan beri beni oyun yazmam için cesaretlendirir, nihayet bugüneymiş kısmet” diyerek Şehir Tiyatroları’yla buluşmasından bahsetti. Profesyonel anlamda ilk tiyatro oyunu sayılabileceğini söyleyen Söğüt, “Beşamelli Tavuk”u şu sözlerle anlattı: “Oyun, aslında içinde mizah da olan, ama tıpkı diğer yazdıklarım gibi karanlık bir dünyayı anlatan, çok bugüne, bu coğrafyaya, bu politik iklime bakan, yarı karanlık yarı neşeli tuhaf bir oyun. Biraz bireysel hesaplaşmalar üzerinden yaratılmış karakterler var. Hem aile içi hem de biraz ülke ve çağ ile ilgili politik hesaplaşmalar var. Kutupları, kutuplaşmayı sorgulayan ve bunu yıkmaya çalışan bir arayışı var oyunun. Bir aile içinde ve bir masanın etrafında geçiyor. Aslında hepimize çok tanıdık gelen soruların sorulduğu ve cevapların tabii ki bulunamadığı bir oyun.”

ERENUS’TAN SÖĞÜT’E...

Şehir Tiyatroları’nın planlanan yeni sezon repertuvarında Bilgesu Erenus’un “Yaftalı Tabut”, Leyla Nazlı’nın “Kısraklı Kadın”, Şirin Gürbüz’ün “Kimse Kimseyle Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık”, Deniz Altun’un “Gül’e Ağıt” ve Mine Söğüt’ün “Beşamelli Tavuk” oyunu var. Bu oyunların yönetmenliklerini ise Yelda Baskın, Lerzan Pamir, Emre Koyuncuoğlu ve Özgür Kaymak yapacak.