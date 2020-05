Selanik’ten karantina projeleri

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:34

Fransız sosyolog ve edebiyatçı George Perec’in (1936-1982), Species of Spaces (Mekan Feşmekan) adlı kitabı 1964’te yayımlandı. “Mesele mekanı icat etmek değil, mekanı yeniden icat etmek hiç değil, mesele mekanı sorgulamak, daha yalın bir ifadeyle mekanı okumak, çünkü alışagelmişlik adını verdiğimiz şey belirginlik değil, bulanıklıktır” der Georges Perec. Perec, mekanı küçükten büyüğe, özelden genele, odadan dünyaya doğru değerlendirir. İnsanın mekanla kurduğu ilişkinin yaşama bakışıyla bağlantılı olduğunu düşünür.

Selanik Uluslararası Film Festivali, Perec’in Species of Spaces kitabından ve corona virüs salgını yüzünden tüm dünyanın evde kaldığı dönemde özgün çalışmalar yapmış çok sayıda sinemacıdan karantinayı nasıl algıladıklarını anlatan kısa metrajlar çekmelerini İstedi.

Spaces 1 adlı bölümde Rinio Dragasaki, Marianna Economou, Giorgos Georgopoulos, Zacharias Mavroeidis, Minos Nikolakakis, Stavros Pamballis, Syllas Tzoumarkos adlı Yunan yönetmenlerin kısa metrajları İngilizce alt yazılı olarak yer alıyor. Spaces 1’i (https://www.youtube.com/watch?v=hLyV-YuEjU8) adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Spaces 2 ve Spaces 3 bölümlerinde bağımsız Kanadalı sinemacı Denis Coté, ödüllü Romanyalı yönetmen Radu Jude, Amerikalı aktör ve yönetmen John.Carroll Lynch, Katalan sinemacı ve sanatçı Albert Serra, Berlin Altın Ayı ödüllü Macar yönetmen Ildiko Enyedi, Çinli sanatçı Jia Zhangke, Filistinli senarist-yönetmen Annemarie Jacir, İsrail kökenli Amerikalı yönetmen, Advocate filmiyle Altın İskender ödülünü alan Rachel Leah Jones, Hollanda sinemasının en önemli isimlerinden Nanouk Leopold, Türk sinemasının genç öncülerinden Tarık Aktaş, Makedonyalı Teona Strugar Mitevska, İspanyol sinemasından Victor Moreno, Arjantinli Mateo Bendesky, Kanadalı Yung Chang’ın kısa metrajları ücretsiz olarak gösterimde.

Spaces 2, (https://www.youtu.be/FAEfh3U7EZ2) ‘den Spaces 3 ‘te bulunan We are in this apart (Yung Chang), The Conversations of Donkey and Rabbit (Ildiko Enyedi), Disconnect (Annemarie Jacir), Don’t lose heart-a letter to Yorgos (Nanouk Leopold), Family (Teona Strugar Mitevska), The Infinite Confinement (Victor Moreno), My Influences’a (Albert Serra) (https://youtu.be/qaxubZP83Hw) adresinden ulaşılabilir.

