Selçuk’ta turistler için yönlendirme tabelaları

06 Mart 2020 Cuma, 08:51

Kent merkezinde ve tarihi bölgelerde yön belirleyen tabelalar yenilenmiş görünümü ile dikkat çekiyor. Pilot bölge tespiti yapılan yerlerde toplam 6 adet yön tabelası yerleştirilirken, yine kentin tarihi alanlarına yakın bölgelerde bulunan otel, pansiyon ve konaklama gibi yerlerin isimlerini içeren toplam 13 adet pano yerleştirildi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Her zaman söylediğim gibi biz bu kentte yaşıyorsak bu kente sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de önce çevremize bakmalıyız ve bu tür ufak dokunuşlarla başladık işe. Baktık ki yönlendirme tabelalarımız atıl durumda ve üzerindeki yönlendirme yazıları dahi okunmuyor. Bu kenti yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ve her şeyden önemlisi bu kent bizim. Belediye olarak kentimize yakışan yön tabelası ve panolarımızı tamamladık ve ilçemizin pilot bölgelerine yerleştirdik” diye konuştu.