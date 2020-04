17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Fenerbahçe OPET ve Ulusal Takım'ın başarılı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, koronavirüs sürecinde antrenmanlara evden devam ederken "Dünya voleybolu karantinada, hepmiz aynı şartlardayız. Her şey yoluna girdiğinde herkes aynı yerden başlayacak" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Naz, oğlu Pamir'le vakit geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi ve önemli mesajlar verdi.

Çok aktif bir hayatımız olduğu için evde kalmaya başladığımız sürecin başında çok zorlandım ama zamanla alıştım. Evde zaman genelde Pamir’le geçiyor, onunla oyun oynayıp enerjisine yetişmeye çalışırken resmen gün bitiyor. Oğlumun inanılmaz bir hızla büyüdüğü bu süreçte ona eşlik edebilmek gerçekten büyük keyif veriyor bana.

'ŞARTLAR HEPİMİZ İÇİN AYNI'

Kulübümüzden verilen antrenman programımıza mümkün olduğunca sadık kalıp, devam ediyorum çalışmalara. Ama "Sezonda yaptığımız antrenmanın yerini tutar mı" diye soracak olursanız; tabii ki tutmuyor. Dünyadaki bütün voleybolcular şu an aynı şartlardayız. Hepimiz evdeyiz ve birlikte antrenman yapamıyoruz. Her şey yoluna girdiğinde hepimiz sıfırdan başlayacağız yeniden. Bu yüzden her ne kadar beraber antrenman yapamamak zorlasa da herkes aynı şeyleri yaşıyor ve yaşayacak. Kimse bu durumdan şikâyet edemez diye duşünüyorum. Önemli olan sağlık sonrası teferruat.

MUTFAK DENEYİMİ

Şimdilik geleceği düşünmemeye çalışıyorum çünkü çok büyük bir belirsizlik var. Fazla düşünmek de mutsuzluğa sebep olabilir. Bu sürede en çok dışarıda arkadaşlarımla oturup yemek yemeyi özledim. Onun dışında da her şeye virüs gözüyle bakmamayı özledim. Mutfağa çok giren biri değildim. Şimdi kendi kendime bir şeyler yapmaya başladım. Daha doğrusu yapabildiğimi gördüm. Bundan sonra kalori bombaları benden sorulur.

'YAZIN BİR TEK MAÇ YOK'

Olimpiyatlar ertelendi, bir sürü turnuva iptal edildi. Yazın bir tane bile maç yok. Dünyada daha önce tanıklık etmediğimiz bir süreç yasıyor ve hepimiz bunun şaşkınlığı içindeyiz. Bu sebeple kalabilenlerin evde kalması, internetten acil gerekliliği olmayan ürünlerin sipariş edilmemesi, hijyene çokça dikkat etmek ve evde kaldığımız süre boyunca az da olsa hareket edip spor yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu süreçte de başta sağlık çalışanları olmak üzere, hayatın devam edebilmesi için tüm çalışan insanlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum.