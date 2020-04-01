Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
01 Nisan 2020 Çarşamba, 08:04

Kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.



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