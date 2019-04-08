Erdoğan: 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, AKP'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması talebiyle YSK'ye yaptığı başvuruyla ilgili , "Neredeyse bütünü usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç yargı sürecidir. Bu işin patronajı YSK'dır. Vatandaş benim hukukumu koru diyor. "Biz organize bazı suçların işlendiğini gördük diyor" vatandaş. Biz de bunları tespit etmiş durumdayız. Zaten Yüksek Seçim Kurulu'na giderken biz bu bilgilerle gidiyoruz. Hatta kamera tespitleri var. Boş arazilerde, apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle nasıl oylar kullanılmış? Bunları göstermek suretiyle bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Ortada 330 bin civarında geçersiz oy var. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şeyler var. Bizim bunları YSK'dan beklememiz en doğal hakkımızdır. Geçmişte bunları örnekleri var. Dünyaya bakıyorsunuz bırakın itirazları, Ameraka'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı bir oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyorlar. Veya erken demeyelim, seçimin yenilenmesine gidiyorlar. Bu kadar az bir farkla seçimin sonuçlanması halkı rahatlatmaz. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da şöyle 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye hakkı yoktur. Bu itarz mercileri biter. Bittikten sonra da çıkan sonuç başımızın, gözümüzün üstüne deriz." diye yanıtladı.



"SANDIKTA HIRSIZLIK VAR" SUÇLAMASI

Erdoğan şöyle devam etti:



Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurulanlar var. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlık var. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

TEPKİ ÇEKEN PANKARTLAR



Erdoğan seçim sonrası İstanbul'da asılan pankartlarla ilgili "Yasalara aykırı değilse kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. "Niçin Teşekkürler İstanbul pankartı yazıldı" diye soruyorlar. Seçimin neticesinde diyelim ki ben genel başkanım. Biz bu seçimde hertürlü iradesini ortaya koyan halkıma teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Bay Kemal de bunu yapabilir. Teşekkürler demeyebilir ama İstanbul kazandı diyebilir." ifadelerini kullandı.

"O SIR CÜMLE AYNEN MASADA"

Bir gazetecinin "Terörle mücadeleye ilişkin Rusya ile birlikte yeni bir operasyon yapılacak mı? şeklindeki soruyu "Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Olması gereken her şey ile hazır konumdayız. O sır cümle aynen masadadır: Bir gece ansızın gelinmesi gereken yere gelebiliriz." diye yanıtladı.