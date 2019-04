CHP'den açıklama: Fark 15 bin altına inmeyecek

CHP'nin seçim takip sistemini koordine eden Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul'daki geçersiz oyların yüzde 92,3'ünün sayıldığını belirterek, "CHP ile AK Parti arasındaki fark 15 bin 711. Ama yüreğiniz rahat olsun biz YSK'nın önündeyiz. CHP, YSK'nın önünde takip ediyor. Görüyoruz ki fark 15 binin altına inmeyecek. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Biz seçim bittiği andan itibaren bütün sonuçları adım adım takip ettik. Anadolu Ajansı tıkandığında, YSK geri kaldığında kendi sistemimizden bütün sonuçları birebir takip ettik. 1 Nisan'da saat 17.00 itibarıyla CHP ile AK Parti arasında 24 bin 408 oy fark vardı. Hep söyleniyor ya maddi hataların olduğu sandıklar... Emin olun bütün partilerin lehine de aleyhine de böyle hatalar vardı. Hızlıca takip ettik aynı arda düzelttirdik. 2 Nisan günü CHP ile AK Parti arasındaki fark 20 bin 388 civarındaydı. Sonrasında YSK birbirini ardında tarihinde hiç görülmemiş olan şaibeli kararlar almaya başladı ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedi. Biz adım adım takiplerimizi sürdürdük. 110'dan fazla milletvekilimiz İstanbul'daki 77 seçim kurulunda çalışmaya başladılar ve an be an bütün sayımları takip ettiler. Peki ne oldu bu süreçte? Böylece ulaştıkları rakamları paylaşıyorum. 8 Nisan sabah itibarıyla, 31 bin 186 sandığın 28 bin 313 sayılmış durumda. Oyların yüzde 92.3'üne ulaştık. CHP ile AK Parti arasındaki fark 15 bin 711. Ama yüreğiniz rahat olsun biz YSK'nın önündeyiz. CHP, YSK'nın önünde takip ediyor. Hangi sandıkta sayım yeniden yapıldıysa bunu hemen sistemine aktarıyor. Ve görüyoruz ki bu fark 15 binin altına inmeyecek. Artık tekrar sayarak bir yere varamazsınız. Görünen köy kılavuz istemez."