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Erdoğan'ın sözlerine bir tepki de Muharrem İnce'den

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçları hakkındaki "14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok" açıklamasını eleştirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 15:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok" demişti."AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, “14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok” sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir." diyen Muharrem İnce AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:

1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, “14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok” sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum. Kaynak: Erdoğan 'kimse kazandım havasına girmesin' dedi, bir tepki de İnce'den geldi

Cumhuriyet İMECESİ

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Muharrem İnce

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