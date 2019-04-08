Erdoğan'ın sözlerine bir tepki de Muharrem İnce'den

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz, kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok" demişti."AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, “14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok” sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir." diyen Muharrem İnce AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.



Muharrem İnce'nin paylaşımı şöyle:



1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, “14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok” sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum. Kaynak: Erdoğan 'kimse kazandım havasına girmesin' dedi, bir tepki de İnce'den geldi

1 oyla bile seçim kazanılır, kaybedilir. AKP’yi kazandırana kadar sayım ve seçim yapmak/yaptırmak, “14 bin oyla seçim kazandım deme hakkı yok” sözlerini kullanmak diktatörlük göstergeleridir. AKP Genel Başkanı dahil herkesi milli iradeye saygılı olmaya çağırıyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) 8 Nisan 2019