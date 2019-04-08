AKP'nin yanlış bilgilendirmesine CHP'den jet yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ” ifadelerini kullanarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un sözlerine yanıt verdi.



Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan’da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388’e düştüğünü belirtti.



Fark 14 Bin küsüre indi diyen @aliihsanyavuz54 ‘a güncel YSK sayfasıyla cevap vermiş olalım. Söyledim bir kez daha hatırlatmış olayım. İl başkanlığı olarak kendi il başkanlığından alamadığı doğru verilere bizden ulaşabilir. pic.twitter.com/gNRATplaMR — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 8 Nisan 2019

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 15 binin altına indiğini savunmuştu.