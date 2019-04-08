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AKP'nin yanlış bilgilendirmesine CHP'den jet yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 14 binlere indiği iddialarına yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 17:45

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ” ifadelerini kullanarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un sözlerine yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan’da 24 bin 057 olduğunu, maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20 bin 388’e düştüğünü belirtti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 15 binin altına indiğini savunmuştu.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım, Canan Kaftancıoğlu

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