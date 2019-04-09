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YSK'nin 'yeniden sayılsın' dediği sandık sayısı 51'den 57'ye yükseldi

YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı. CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı. CHP'den gelen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu 14 bin 147 oy farkla seçimi önde götürüyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 07:11

YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı. CHP'li Faik Öztrak saat 18.15 itibariyle seçimdeki son durumu açıkladı. Öztrak'ın verdiği bilgiye göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu 14 bin 147 oy farkla seçimi önde götürüyor.

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı. Karabat 57 sandıktan 51'inin sayıldığını açıkladı.

Karabat: Değişen hiçbir şey yok

CHP'li Karabat Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları da paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

Esenler: CHP lehine 2 oy

CHP İzmir Milletvekili, Esenler'de 2114 numaralı sandıktan çıkan sonucu paylaştı. Çelebi, sandıktan CHP lehine oy çıktığını belirtti.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Faik Öztrak, Ali Şeker

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