YSK'nin 'yeniden sayılsın' dediği sandık sayısı 51'den 57'ye yükseldi

YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi. Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı. CHP'li Faik Öztrak saat 18.15 itibariyle seçimdeki son durumu açıkladı. Öztrak'ın verdiği bilgiye göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu 14 bin 147 oy farkla seçimi önde götürüyor.

CHP'li Özgür Karabat, sayımı tamamlanan sandıklardaki durumu Twitter hesabından açıkladı. Karabat 57 sandıktan 51'inin sayıldığını açıkladı.

İSTANBUL'DA SAYIMLARDA SON DURUM❗❗❗



✔Tekrar sayılmasına karar verilen 57 sandığın 51'i sayıldı!

✔️Sayım sonucu Ekrem İmamoğlu lehine +16 oy daha eklendi

✔️Ekrem İmamoğlu 15000’e yakın oy farkını koruyor!#GönülHırsızıKazandı #değişenbirşeyyok #EkremimamoğluBaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

İSTANBUL'DA SAYIM BİTMİYOR‼️



📌YSK'nin sonradan sayımına karar verdiği 51 sandığın sayısı 57'ye yükseldi



📌 Son alınan karara göre Beyoğlu ve Başakşehir'de yeniden sayım işlemi reddedilirken, 6 sandıkta daha sayım kararı alındı#16MilyonMazbatayıBekliyor#ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

Karabat: Değişen hiçbir şey yok

CHP'li Karabat Esenyurt, Kartal, Sarıyer, Ümraniye, Avcılar, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da bir kez daha sayılan sandıklardan çıkan sonuçları da paylaştı. Karabat, sayımda değişen hiçbir şey olmadığını belirtti.

📌İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.#ekremimamoğlubaşkan#HukukunGereği — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

✔️Dün YSK'da alınan karara göre AKP'nin oylarının tümünün sayılmasına dönük kararı reddedildi; ancak 51 sandıkta tekrar sayım kararı alındı.



✔️51 sandığın sayımı devam ediyor

Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.#ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

☑️Ümraniye'de tekrar sayılan 3023 nolu sandıkta AKP ve CHP oylarında bir değişiklik olmadı.



☑️Sadace (bir) oy geçersiz artışı oldu. Böylece sandıktaki geçersiz oy sayısı 8'e yükseldi#Ekremimamoğlubaşkan #HukukunGereği — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌AKP'nin başvurusuyla tekrar sayılan sandıklar fiyaskoya dönüşüyor❗️



✔️Sarıyer'de 1253 nolu sandığın sayımı tamamlandı.



✔️AKP'ye faladan yazılan 1 (bir) oy iptal edildi.



✔️ Islak imzalı tutanaklarda 141 olan CHP'nin oyu ise 143'e yükseldi. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌Kartal'da tekrar sayımına karar verilen 1034 nolu sandık sayımı sonuçlandı.



✔️Sonuç AKP adına hayal kırıklığı oldu.❌



✔️AKP'ye fazladan yazılan bir oy silindi‼️#ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

📌#YSK'nin #Esenyurt'ta yeniden sayılmasına karar verdiği iki sandıktan biri olan 1169 nolu sandıkta #AKP’in oyu 1 azalarak 143'e gerilemiştir.



✔️CHP oyu sabit kalarak 108 olmuştur. #ekremimamoğlubaşkan — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 9 Nisan 2019

Esenler: CHP lehine 2 oy

CHP İzmir Milletvekili, Esenler'de 2114 numaralı sandıktan çıkan sonucu paylaştı. Çelebi, sandıktan CHP lehine oy çıktığını belirtti.

ESENLER 1 sandıkta (YSK’nın 51’inden bir sandık) sayım tamamlandı.



2114 Nolu Sandık.



SONUÇ:



CHP Lehine +2 — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 9 Nisan 2019