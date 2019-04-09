Süleyman Soylu günler sonra ilk kez konuştu

31 Mart yerel seçimleri öncesi hemen hemen hergün yaptığı konuşmalarla muhalefeti hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarının ardından sessizliğe bürünmüştü. Soylu günler sonra bugün ilk kez kameralar karşısına geçti. Ankara Cebeci Polis Şehitliği'nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 174'üncü yılı doyayısıyla bir konuşma yapan Soylu, şehitlere hitaben şu ifadeleri kullandı:

İçiniz rahat olsun ki sizlerden gelen kardeşleriniz de yüksek bir sadakatle vatandaşın canını, malını korumak için canla ve başla çalışmaktadırlar. Türk Polis Teşkilatı, sadece ülkemizin değil, dünyanında güvenliğine katkı sağlamaktadır. Kötülüğün ve suçun kendini sürekli geliştirdiği bu zaman diliminde manevi korumanıza ulaşabilmek en büyük arzumuzdur. Sizler şehit, bizler de sizlere şahidiz. O tertemiz üniformanın hakkını verdiğinize, milletin emanetine sahip çıktığınıza, bir yaz gecesi bize ihanet edenlere karşı milleti, bayrağı savunduğunuza şahidiz. Ruhlarınız şad olsun.

Soylu, seçim sonuçlarına dair bir değerlendirmede bulunmadı.