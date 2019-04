Fatma Kaplan Hürriyet: Her iki kişiden birinin oyunu aldık

Hürriyet, yeni dönemde önceliklerinin insan odaklı çalışmalar olacağını belirterek “Yurttaşlarla seçim öncesi kurduğumuz diyalog nasılsa her zaman böyle devam edeceğiz. Önceliğimiz insanların sorunlarını çözmek. Yerel yönetim politakımızı bu anlamda geliştireceğiz. Kapımız her zaman yurttaşlarımıza açık olacak” dedi.



Yurttaşların huzura, barışa ve birleşmeye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Hürriyet, “Kimseyi ayırmadan herkesin derdine koşarız. Belki de bu yaklaşımımız sayesinde her iki kişiden birinin oyunu aldık” diye konuştu.



‘İzmit, Kocaeli’nin kalbi’



İzmit’in gelişmesi için insan odaklı çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Hürriyet, “Doğru ve eşit hizmet vererek kaynaklarımızı tüketmeden yurttaşlarımızın mutluluğunu ön planda tutacağız. İzmit her ne kadar ilçe belediyesi olsa da 42 ilden büyük ve Kocaeli’nin kalbi. Kocaeli’nde bütün belediyeler de AKP’nin elindeydi. Dolayısıyla İzmit’i kaybetmiş olmak onlar için büyük bir başarısızlık, bizim için ise önemli bir başarı. 15 yıl sonra CHP yeniden sosyal belediyeciliği getiriyor. Tüm kaynaklarımızı kullanarak çalışacağız. İzmit’i sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştıracağız. Bu alanda büyük bir eksikliği var” ifadelerini kullandı.