CHP’nin seçim karargâhına uyku ve yorgunluk uğramıyor!

Yer, 8 gündür CHP’nin İstanbul seçim karargâhı olan Seyrantepe Koordinasyon Merkezi’nin “yönetim” katı.



YSK’nin yaklaşık 7 saat süren toplantısının bitmesini bekliyor herkes. Herkes dedikse, üyesi de var, genel başkan yardımcıları da, “karnınız acıkmıştır” diyerek evde yaptığı sarmaları İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun odasına bırakmak isteyen teyzeler de.



Elde telefon, Ankara’yla görüşüyor büyük çoğunluk. Sinirler yay gibi. 8 gündür uyumayanlar bazen bir kahkaha atıyor, “Tamam açıklandı, Ekrem başkanın mazbatasını verdiler”e yorumları başlıyor, odalarda.



‘Ekrem Başkan, oley’



Meclis’ten iki dirhem bir çekirdek hatırladığımız Ali Rıza Hakverdi giymiş eşofmanları, TBMM’den mevkidaşı Sera Kadıgil ile hukuk kuruluna destek veriyor. O sırada tanıdık bir yüz Lal Denizli. Mustafa Denizli hocanın küçük kızı, büyümüş CHP Beşiktaş İlçe Genlik Örgütü’nün neferi olmuş, hukukçuların danıştığı isim. Avukatların “lideri” pozisyonundaki İbrahim Kaboğlu ise temkinli. “Karar açıklansın” öyle sevinelim diyenlerden. Ama gençler dinler mi? Hukuk masasının sol tarafı, “Eski açık Ekrem başkan desene” diyor, öte taraf, “Ekrem...Başkan...Oley..Oley..” sloganı ile katılıyor tezahürata.



Bir başka masada İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Aysu Bankoğlu ile fikir alışverişinde diğer masada genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı bir yandan sosyal medyadaki haberleri inceliyor, diğer yandan telefonla Ankara’ya bilgi akışı sağlıyor.



Onursal Adıgüzel’in görevi ise İstanbul genelinde sıkıntılı sandıkların başındaki nöbetçi milletvekillerine destek sağlamak. Bu sırada Gökhan Zeybek salona giriyor, “Diri, yorgun olmayan iki adet milletvekili lazım” diyor.



Şaka mı acaba diyor partililer. Zeybek gayet ciddi, Kâğıthane ve Çekmece’den takviye istenmiş.

Saatler geçmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun 60 gün boyunca yanında yer alan Tuzla Belediyesi başkan aday adayı Bülent Akköse’ye bir telefon geliyor, “Arkadaşlar YSK hâkimleri makam araçlarını istemiş açıklama şimdi” diyor. O sırada Hukuk Kurulu’nun genç tayfası Edip Akbayram’ın “Çocuklar inanın..” şarkısını söylemeye başlıyor, herkes “Tamam kazandık” diye slogan atmaya hazır. Sera Kadıgil, “Daha değil, bu prova” diyor.



Nefesler tutuluyor



Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı SKM’den sandık başı nöbetine ayrılırken Beşiktaş’ın genç başkanı Rıza Akpolat koordinasyondaki nöbeti devralıyor. Sarıyer Belediye Başkan Şükrü Genç de ekibi ile dinlenme odasında hazır kıta.



YSK Başkanı ekranlara çıktığında ise artık nefesler tutulmuş. Ağlayanlar, totem yapanlar, karasal yayın, cep telefonu ve IPTV’den yayın izleyenler İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun odasından gelen, “Bitti bu iş” çığlığı ile önce şaşırıyor, sonra herkes yanındakine sarılıyor.

Gözyaşları sel. Artık genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili, üye, kat görevlisi kol kola. Engin Altay bir yanda, Oğuz Kağan Salıcı öte yanda gözyaşlarını saklıyor. Bülent Tezcan ise soğukkanlı gibi ama onun gözyaşları çoktan sel olmuş akmış. Tam insanlar toparlanıp normale dönerken, 80 yaşındaki bir teyze Aykut Erdoğdu’ya sarılmış, “Oğul zulüm bitti” diyor. Herkes yine gözyaşı döküyor. Erdoğdu, “Ağlama ana zulüm bitti” diyemiyor bile ağlamaktan.



Taa ki, “İstanbul’u kazanan ilk kadın İl Başkanı” apoletini omzuna takan Canan Kaftancıoğlu’nun, “Arkadaşlar 52 sandıkta yeniden sayım var, herkes görev yerlerine” komutuna kadar.



Biraz önceki coşku “Acaba buradan seçim değişir mi” telaşına dönüyor mu derken İstanbul İl Başkanı’ndan ikinci açıklama geliyor: “Bu seçim kazanılmıştır, nöbetlerimiz bir oyumuzu bile heba etmeme adınadır. Mazbataları alana kadar nöbetteyiz” diyor.



Ve CHP örgütü belki 7, belki 8 seçim sonra ilk kez bu kadar mutlu olarak, sandıklara koşuyor.

Uyku, yorgunluk diyecek olduk.



“Umurunda mı dünya.. Sen varsın ya! Neme gerek altın saray? vermesinler mirastan pay istemem başka bir şey..” nameleri dökülüveriyor bir vekilin ağzından.