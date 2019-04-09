AKP bu kez de Ahmet Türk’ün mazbatasını istiyor

AKP İl Başkanlığı, Türk’ün geçen dönem yerine kayyım atanarak Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık görevinden alındığını öne sürerek, mazbatanın ikinci sıradaki kendi adayları Mehmet Vejdi Kahraman’a verilmesini istedi. İl Seçim Kurulu bu talebi reddetti, ancak Türk’e mazbata verilmesi konusundaki nihai kararı YSK’ye bıraktı.



AKP, kendi ilan ettiği ve olağanüstü yetkilere kavuştuğu OHAL uygulamalarının antidemokratik sonuçlarını kullanmayı sürdürüyor. Diyarbakır, Siirt ve Kars’ın ardından bu kez de Mardin’de AKP’liler, OHAL döneminde alınmış kararlara dayanarak, belediye başkanlığı koltuklarının kendilerine verilmesini gerektiğini savunuyor.



Başvuruyu değerlendiren Mardin İl Seçim Kurulu AKP’nin başvurusunu reddetti. Kurul kararında 2972 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve 2989 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 11’inci maddesine atıfta bulunarak, Türk’ün seçilmesinde kanuna bir aykırılık olmadığını belirtti. Bu kararın ardından Mardin İl Başkanlığı’da kurulun ret kararı nedeniyle YSK’ye başvurdu. Türk’ün avukatları ise mazbatanın verilmesi için İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu, YSK’nin AKP’nin başvurusu ile ilgili kararının beklenmesi gerektiğine işaret ederek, mazbatayı vermedi.