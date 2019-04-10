Ekrem İmamoğlu: "Seçim tekrarlanır vesaire gündemi yok"

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

İmamoğlu, CHP’nin Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’ne destek için gelen il başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. İmamoğlu, “Başka arayışlara girenleri görüyoruz. Bu arayışların da anlamlı olmadığını görüyoruz. Nasıl kazanarak geliyorsanız, kaybederek gitmenin de demokrasinin doğallığı içinde olduğunun altını çizmek istiyoruz. Demokrasi yalnızca kazanılarak tesis edilemez. Herkes bir gün kazanır, bir gün kaybeder. Umut ediyorum YSK, en hızlı ve doğru kararı verir. İl başkanlığımızın verdiği dilekçe neticesinde de bize yetki verir” diye konuştu.

‘Bir sürü ihbar alıyoruz’

İBB içinden kendilerine bir sürü ihbar geldiğinin altını çizen İmamoğlu, bu ihbarlar içinde “mali düzenlemelerle ilgili” olanlar bulunduğunu beliretek “Ben aklıselim insanları, sağduyulu insanlara kendi partilerinin içerisinde tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum, göreve çağırıyorum. İşin suyunu çıkarmasınlar” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt vererek seçim sonucunun belli olduğunu ve sokağın da kabul ettiğini anlatan İmamoğlu, “Biz sevgi, saygı getiriyoruz. Gülerek insanlara hizmet edeceğiz. Çok çalış 5 yıl sonra da sen kazan ya. Bak biz 25 yıl çok çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkardık. Kazandık, kabul et. Beş senede 7 seçim yapıldı. Ekonomi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Yazık, günah onun için bazı sözleri kulağım duymuyor. Duymak da istemiyorum” dedi.

‘Medyayı tehdit etmedim’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, “medyayı tehdit ettiği” yönündeki soruya, “Medyayı tehdit etmedim. Tehdit, nefret, öfke, kin, ihtiras benim hayatımda hiçbir zaman olmadı. Ben, bazı kurumlara, ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattım. Soy adlarıyla, aileleriyle itibarlarını hatırlattım” dedi. Büyükçekmece ile ilgili iddialar üzerine ise İmamoğlu,“ Yazık! Bir ilçeyi baskı altında tutmak. 4., 5. dünya ülkelerinin yaptığı hamleleri görüyoruz. Ama bu toplumun ve ülkenin, derin bir vicdanı var. Yapılanları görüyor. ‘Acaba oradan ne çıkarırız’ diye düşünmek yazıktır” yanıtını verdi.