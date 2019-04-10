Akşener, Erdoğan'a 'Ergen sinirini bırak faturayı bunlara kes' dedi ve isimleri saydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Meral Akşener şöyle konuştu:



Millet iradesine saygıdan bahsedenler, milletin iradesini gasp etme derdindeler. Bu nasıl bir hukuk katliamıdır. Erdoğan, seçim akşamı İstanbul ve Ankara’da mutedil bir konuşma yaptı. O mutedil konuşmanın üzerine aradan geçen on günde, Erdoğan’ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldadı ki bu noktaya gelindi? Sayın Erdoğan "sandık görevlisi olduğu askerler var" diyor. Kocaeli'nde köylerde sandık başkanı olan imamlar var. Bunlar siz görevlendirdiniz.

Sayın Erdoğan'ın partisinin başlangıcında yer almış biriydim. Açık ve net söylemek istiyorum ki Sayın Erdoğan Fethullah Gülen grubuna uzaktı. Ancak ne olduysa bugün terör örgütü dediğimiz o yapı ile masaya oturdu. Erdoğan'ı o masaya oturan irade nedir? FETÖ'nün siyasi ayağına neden dokunmadın? Eğer Sayın Erdoğan beceriksiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa bu yanlıştır. Eğer bir fatura kesilecekse önce soğanı pazarda 8, marketlerde 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir. İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan, Sayın Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener'i "Kandil ile sözleşme imzaladı" diyecek kadar kendini kaybetmiş iftira ustası İçişleri Bakanı'na o faturayı kesmelidir. Millete, özür dileyerek söylüyorum "öküz" diyen milletvekiline o faturayı kesmelidir. Erdoğan ille de fatura kesecekse millete "adiler" diyen tarım bakanına kesmelidir.

Sayın Bahçeli'nin "büyük şehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin" önerisi Türkiye'yi eyaletlere ayırma anlamına gelmektedir. Bu millet öyle bir millettir ki "Muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının cevabını çok net olarak sandıkta verecektir. Milletimiz son derece olgun bir şekilde milli irade gaspına kalkışanların sandıkta cevabını verecektir. Kulak çekin demiştim. İddia ediyorum o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar. Morartılır o kulak.

Binali Yıldırım'a sesleniyorum; siz bu ülkede Meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak biliriz.

Binali YıldırIm, Erdoğan hemen Şentop beyefendiyi istifa ettirin, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti aday olarak destekleyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU: YSK'YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM - VİDEO

Akşener'den sonra konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçimi iptal ettirme arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bungün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum.

1- YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.



2- YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.



3- YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurmaya çalıştığı baskılara boyun eğmemek zorundadır.



4- YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

5- YSK, "Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?" buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

6- YSK'da hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var. Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır.

7- İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel görevidir. YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, demokrasiden yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğa vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir.