Kılıçdaroğlu: Umarım böyle bir yanlışa düşmezler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'na 31 Mart yerel seçimlerinin gerçekleştiği gün, Malatya'da AKP'lilerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren Saadet Partisi üyeleri için başsağlığı dileklerini iletti.



KARAMOLLAOĞLU: ADİL BİR KARAR BEKLİYORUZ

Ziyaretin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Seçim sonuçlarına yapılan itirazları da değerlendiren Karamollaoğlu, YSK'den adil bir karar beklediklerini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: SEÇİLİYORSANIZ MAZBATANIZIN VERİLMESİ LAZIM

Karamollaoğlu'nun ardından bir gazetecinin mazbatasını alamayan belediye başkanları ile ilgili sorusuna "Asıl olan milli iradedir. YSK adayların listelerini onaylıyor ve yasallık kazanıyor bunlar. Dolayısıyla siz seçme ve seçilme hakkınızı kullanıyorsunuz. Seçiliyorsanız size mazbatanızın verilmesi lazım. Ama özel bir kasıt, özel bir kararla belli kişileri devre dışı tutacağım derseniz bu demokrasi ile bağdaşmaz. Bu Türkiye'nin imajını da zedeler. Milli irade hepimiz için geçerli bir kavramdır. Doğal olarak kişi seçilmişse kendisine mazbatanın verilmesi gerekiyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAŞANANLAR

Kılıçdaroğlu Büyükçekmece'de yaşananlara ilişkin ise "Seçmen listelerinde yer alan seçmenlerin oy kullanmaları ve seçilen belediye başkanına da mazbatanın verilmesi gayet doğaldır. YSK'nın kararları kesindir. Bizim şikayet edeceğimiz herhangi bir yer yoktur. Adalet çerçevesinde verilecek her karar toplumun kabulunü de beraberinde getirir. YSK'dan beklenen de budur zaten. Yeniden bir arayış içine girmek, buradan yola çıkarak İBB seçimlerini nasıl iptal ederiz diye bir arayışa girmek doğru değil. Ben YSK'nın da böyle bir arayış içinde olduğunu düşünmüyorum. Adaletsizlik eğer olursa bu toplumda derin yaralara yer açar. Dünyada adalete yönelik olan bakış da değişmiş olur. Türkiye'de adalet olmadığı gibi bir algı bütün dünyada pekişmiş olur. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler.