Kapat
A+ A-

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP'den tepki geldi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde seçimi kazan CHP adayının mazbatası, adli sicil kaydı nedeniyle verilmedi. YSK, mazbatayı seçimde ikinci sırada bulunan HDP adayına vermeyi kararlaştırdı. HDP'den yapılan açıklamada ise, "İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir" denildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba, 18:48

[Haber görseli]
HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle:

"Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir"Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir."

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler