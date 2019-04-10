Cizre'de 256 milyon borç

Belediyenin borç durumuna ilişkin açıklama yapan Zırığ ve Kutlu, belediyenin kasasında 147 bin lira bulunduğunu, bunun da bkole edildiğini, sadece 20 bin lirasının kullanılabildiğini anlattı.

Belediyenin bedelle ya da bedelsiz birçok taşınmazının da çeşitli kurumlada devredildiği ortaya çıktı. Devredilen taşınmazlar arasında yollar, mezbahane ve Cumhuriyet Meydanı da bulunuyor.

Belediye kaynaklarının aktardığına göre, Nur Mahallesi’nde bulunan ve tamamen betonlaştırılan Cumhuriyet Meydanı, 1 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi.