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Cizre'de 256 milyon borç

Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevi devralan HDP’li eşbaşkanlar Mehmet Zırığ ve Berivan Kutlu, OHAL KHK’si ile kayyıma devredildiğinde kasasında 36 milyon lira bulunan Cizre Belediyesi’ni, 256 milyon lira borçla geri aldıklarını söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe, 03:05

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Belediyenin borç durumuna ilişkin açıklama yapan Zırığ ve Kutlu, belediyenin kasasında 147 bin lira bulunduğunu, bunun da bkole edildiğini, sadece 20 bin lirasının kullanılabildiğini anlattı.

Belediyenin bedelle ya da bedelsiz birçok taşınmazının da çeşitli kurumlada devredildiği ortaya çıktı. Devredilen taşınmazlar arasında yollar, mezbahane ve Cumhuriyet Meydanı da bulunuyor.
Belediye kaynaklarının aktardığına göre, Nur Mahallesi’nde bulunan ve tamamen betonlaştırılan Cumhuriyet Meydanı, 1 Ekim 2018 tarihinde Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi.

Cumhuriyet İMECESİ

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