AKP'li Mevlüt Uysal akıl durduran 'soy isim' matematiğini bakın nasıl yapmış

Haber7.com'a konuşan Mevlüt Uysal, soyadından kimin AKP'ye oy vereceğinin tespit etmenin mümkün olduğu iddiasında ısar etti. Uysal'ın açıklamasından satır başları şöyle:

AKP Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal, 'soyadından AK Parti'ye oy verenler nasıl anlaşılır' şeklindeki soruya cevap verdi. Uysal, seçmeni bu şekilde tanıma yollarını maddeler halinde anlattı.

"Eleştiriler çok. Soyisminden bir insanın hangi partili olduğu nasıl tespit edilebilir?

- Aile büyüğü (AK Parti'ye) üyedir, ailenin diğer fertleri de ona bakar, nereye oy vereceği bellidir.

- Mahallede AK Parti seçim irtibat bürosuyla ilgilenen, o konuda yardımcı olan ailedir. Bilinir ki AK Parti’ye verir.

- Mahalle teşkilatlarında bire bir koşturan, emek çeken insanlardır ki, AK Parti’ye oy verdiği belli olur. Büyükçekmece’yi İstanbul’un diğer merkez ilçeleri gibi düşünmemek gerekiyor. 5 ayrı beldeden oluşan bir ilçe Büyükçekmece. O beldelerin mahalle kültürü hala devam ediyor. Kim kimdir, herkes birbirini bilir.

Sırf soyisimlere bakılarak değil, soyisimden ailelere bakılarak, AK Parti’ye yakın isimler, AK Parti’ye oy verme ihtimali olan kimseler bulunuyor.

Sonra baktık ki, yaklaşık 1500 AK Parti üyesinin seçmen kaydı yok. AK Parti teşkilatı bu üyelerine ulaşmaya çalıştı ve ulaşılabilen sayı 950 civarında oldu. 541 AK Parti üyesine ulaşılamadı ve onlar oy kullanamadı"

AKIL DURDURAN SEÇMEN HESABI

Uysal, Büyükçekmece'deki seçimin tüm İstanbul seçimini etkileyeceğini iddia ederek şöyle konuştu: "Biz seçmen listesinin ortaya çıktığı ve devamında ortaya çıkan tabloda ilçe belediye başkanlığında 4200 civarında fark söz konusu. Ama burada seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4000 civarında seçmen var. Bunun 1500'ü AK Parti üyesi. İtiraz ve güncelleme sırasında biz yaklaşık 850-900 üyemize ulaşmışız. Onları tekrar kaydettirebilmişiz. Ancak 541 üyemize ulaşmamamışız. Burada toplamda 3092 seçmenden baktığımız zaman kaydı düşürülen seçmenlerinde soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy veren kişiler olduğunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman toplamda 3000 tamamiyle silinmiş, yaklaşık 14 bin kayıt yapılmış, 14 bin kaydın tahmin hesabı yapıldığı zaman yüzde 3 gibi İstanbul ili ilçelerindeki ortalamalara baktığımız zaman 24 Haziran'dan bu tarafa seçmen artışı yüzde 3 civarında. Burdada da yüzde 3 gibi dersek 4500 civarında haliyle 10 bin. 3000'de buradan kaydı silinenlerden derseniz 13 bin 14 bin seçmenin oy kullanması söz konusu."