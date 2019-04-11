En son cuma günü görülmüştü... Binali Yıldırım'dan haber yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışan ve Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre yarışı kaybettiği anlaşılan Binali Yıldırım bir haftadır kamuoyunun huzuruna çıkmıyor. İstanbul’da olduğu sanılan Yıldırım’ın ne zaman kameralar karşısına geçeceği de bilinmiyor.

EN SON CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞTU

Yıldırım son olarak geçtiğimiz hafta cuma günü Tuzla’da cuma namazının ardından basın mensuplarına konuşmuş ve “Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz” demişti.