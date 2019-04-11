CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Karar, YSK'nin ağır baskı altında olduğunu göstermektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun, öğleden sonra gündemine aldığı Büyükçekmece başvurusunun görüşmesini ertelemesine ilişkin, "Karar, YSK'nin ağır baskı altında olduğunu göstermektedir." dedi.

İktidar kumpas planını uygulamaktadır

Yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “YSK tarafından alınan bu karar, Kurulun ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece sürecini şema ile anlattı

Ayrıca Öztrak, YSK toplantısından önce parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında YSK'nin Büyükçekmece ile ilgili çalışmalarını bir şema ile anlatmıştı.

Buradaki konuşmasında İstanbul İl Seçim Kurulunun 1 Nisan'daki tutanağında "Kazanan Ekrem İmamoğlu" yazdığını aktaran Öztrak, "Tüm sayımların sonunda yine Ekrem İmamoğlu seçimi önde götürüyor. Sona doğru yaklaştığımızda kendisine en yakın adayla olan oy farkı 14 bin civarında. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki seçmenlerin yüzde 49'una yakını 'biz, büyükşehir belediye başkanı olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz' demiş. Yüzde 49 oy İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde rekor. Bundan daha yüksek oy alan yok" diye konuştu.

"Şimdi, hukuksuz yeniden saydırma girişimlerinin sonucu değiştirmeyeceğini gören mızıkçı iktidar, 1 Nisan'dan beri ağzında gevelediği 'organize işler' senaryosunu devreye soktu ve seçimi çalmak için düğmeye bastı." diyen Öztrak, hazırladığı "organize seçimi çalma şeması"nı kamuoyuyla paylaştı.