Büyükçekmece kararını erteleyen YSK, 'delil arayan' iktidar partisinin olası başvurusunu bekliyor







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından geçersiz oyları yeniden saydıran AKP; seçimleri iptal ettirmek amacıyla da Büyükçekmece’de sahte seçmen iddiasında bulunmuştu. AKP, Büyükçekmece’de seçimlerin burada iptal edilmesi talebiyle YSK’ye başvurmuştu. Günlerdir talebi görüşmeyen YSK, dün olağanüstü toplandı. Yaklaşık üç saat konuyu görüşen YSK; Büyükçekmece’deki seçimlerin yenilenmesi talebini karara bağlamayarak görüşmeleri erteledi.



Alınan bilgiye göre, YSK; İstanbul’da sayımın bitmemesini gerekçe gösterdi. Maltepe’de tüm oylar yeniden sayıldığı için İstanbul sonuçları açıklanmamıştı. Kurul’un, Maltepe ilçesinde oy sayımının halen devam ettiği ve bu nedenle “il birleştirme tutanaklarının” henüz düzenlenmediği, ayrıca Büyükçekmece için verilecek bir kararın İstanbul seçimlerinin sonucunu da etkileyebileceği gerekçesiyle toplantıyı ertelediği öğrenildi. Erteleme talebinin ise AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel’den geldiği öğrenildi. YSK’nin Başkan ve 10 üyesi tarafından İstanbul’da sayım işleminin tamamlanması gerektiğine ilişkin görüş birliğine varıldı. Bu durumda, Büyükçekmece başvurusunun, AKP’nin ilerleyen günlerde İstanbul genelinde seçimin yenilenmesi için yapacağını açıkladığı “olağanüstü itiraz” ile birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.



YSK’nin bu son kararının ardından İstanbul’daki oy sayım işleminin tamamlanması beklenecek. Ancak YSK’nin, henüz AKP tarafından yapılmamış olan İstanbul’daki olağanüstü itiraz başvurusunun “yapılacak olması” nedeniyle Büyükçekmece kararını ertelemesi dikkat çekti.



KHK’li meclis üyelerine de ret



YSK ayrıca, KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve 31 Mart seçimlerinde belediye meclis üyesi olan kişilere de olumsuz yanıt verdi. Kurul, ardından gelen adayın belediye meclisi olacağına karar verdi.

Öztrak: İktidar zaman kazandı



'İktidar zaman kazandı'



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nin Büyükçekmece kararını ertelemesine dair yazılı açıklamada bulundu. Öztrak, “Bu karar, Kurulun ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir” ifadelerini kullandı.