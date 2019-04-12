Cihangir İslam: Aldığımız bazı duyumlara göre bazı bakanlar YSK'yi arıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarının verilmeyeceğini kararlaştırdı. Kendisi de KHK'lı bir milletvekili olan Cihangir İslam hem bu kararı hem de YSK'nin İstanbul ile ilgili verdiği kararları değerlendirdi. Kendilerine gelen duyumlara göre seçimde aktif rol oynayan bazı bakanların YSK üyelerini telefonla aradığını belirten İslam, "YSK İstanbul'da bütün ilçelerin tekrar sayılmasını reddetmesiyle hukuka uygun bir karar vermiştir. YSK hukukun içinde kalarak kendi kararlarını almaya devam etmeli. Dışarıyla irtibatı kesmeli" dedi.

"ACİLEN MAZBATALAR BAŞKANLARA VERİLMELİ"

KHK ile kişileri alt alta dizerek binlerce kişinin çeşitli haklardan mahrum edildiklerini şimdi de seçilme haklarının ellerinden alındığını söyleyen Cihangir İslam, "Yürütmenin kararları baz olarak alınıyor, bu karar mahkemeye de götürülemiyor. Yüksek yargının verecebileceği kararı yürütme vermiş oluyor. Millet bu insanları seçmiş, siz yürütmenin kararını dikkate alıp belediye başkanlığını engelliyorsunuz. Türkiye acilen bu durumdan çıkmalı, mazbatalar başkanlara verilmelidir" açıklamasını yaptı.

"KAZANAN SAYIN İMAMOĞLU'DUR"

Sputnik'in haberine göre AKP'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi konusundaki itirazlarına ilişkin ortaya konulmuş ikna edici, hileyi çağrıştıracak kanıtların bulunmadığını belirten İslam, "Büyükçekmece olayında da insanları ikna edecek bir kanıt göremedim. İstanbul seçimleri bitmiştir. Kazanan Sayın İmamoğlu'dur"dedi.

Seçim sürecinde ve seçim sonrasında iktidarın ve medyanın kullandığı dili de eleştiren Saadet Partisi Milletvekili İslam, "Mazbata fetişizmi, seçim yoluyla darbe, varlık kuyrukları, eksi büyüme gibi bir takım kavramlar tedavüle sunuldu. Seçim, iktidarı darbesiz ve kansız değiştirmenin tek yoludur. Seçim sonuçlarını tanımaz hale gelirseniz Türkiyeyi kargaşaya, kaosa itersiniz. İktidarın bir an önce bu dilden vazgeçmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.